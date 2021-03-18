台南身障青年擔任清潔特派員 勇敢挑戰房務任務

台南成大會館連續2年舉辦「讓礙翻轉，身障朋友迎曙光」公益活動，讓身障青年實際執行飯店房務工作，領有輕度智能障礙手冊及過動症的建民和其他7名身障青年也來參與，伊甸基金會表示，相信能對未來進入職場工作有幫助。

「建民為了爭取這次的房務實習工作，真的很積極！」伊甸職重中心組長陳詩雅說，建民高中畢業後就到伊甸心園小作所，因為注意力不集中、容易分神無法專注，常把交辦的工作搞砸，但為了爭取這次的房務實習機會，建民改掉以往容易自暴自棄的脾氣，耐住性子謹記老師提醒，認真學習各項工作流程，實習過程中更受到會館肯定。

台南成大會館業務部經理黃偉哲表示，飯店背後有著一群辛苦的工作人員默默為大家把關，每個清潔整理的細節跟步驟都不能馬虎，房務實習任務絕對不輕鬆，每一次看到伊甸學員認真學習的態度，都絕對可幫孩子打上滿分的分數，希望每年透過這樣的課程讓每位身心障礙朋友擁有實現夢想的權利。