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亞東氣體今啟用低碳氫水電解廠 可提供產業半導體純氫

聯合報 / 記者修瑞瑩/台南即時報導
台南市長黃偉哲（左四）今天參加亞東工業氣體公司位在台南科技工業區的25百萬瓦（25MW）低碳氫水電解廠第一階段設備啟用儀式。圖／市府提供
台南市長黃偉哲（左四）今天參加亞東工業氣體公司位在台南科技工業區的25百萬瓦（25MW）低碳氫水電解廠第一階段設備啟用儀式。圖／市府提供

亞東工業氣體今天啟用位在台南科技工業區的25百萬瓦（25MW）低碳氫水電解廠第一階段設備，可提供台灣半導體產業所需之超高純度氫氣，同時支援未來各種氫能應用在台灣的發展，台南市長黃偉哲出席啟用典禮，期許能幫助台灣半導體產業的發展更上層樓。

黃偉哲表示，碳排放已經變成了現代工業發展中值得大家深思的一個問題，包括地球暖化、溫室氣體等問題都是碳排放所引起的，亞東工業氣體能夠提供一個潔淨的能源，對於地球環境的淨化有所貢獻，所以非常謝謝亞東氣體在台南建置了全球第一套的低碳氫水電解廠，這是一個綠能的生產過程，在整個製程中沒有碳排放，就能夠製造氫氣，而且未來也將支援台灣半導體產業的生產需求，同時達成環境保護的雙重目標。

亞東指出，傳統甲烷天然氣等石化燃料重組製氫，重組的過程無法避免將二氧化碳排放至大氣中，該公司發展出「水電解製氫製程」，透過直流電電解產生氫氣，過程無二氧化碳產生，而且成品氫氣純度高達99.9995%，同時每年將減少超過3萬5000噸的二氧化碳（CO2）直接排放，相當於超過100萬棵樹的年固碳量，對於節能減碳與效率都有顯著提升。

市府經發局長陳凱凌表示，南市府相當重視產業在台南的投資，為吸引優質投資案，將持續建構優良投資環境，包括工業區開發、交通建設、生活機能、人才培育、環境保護、公共工程開闢等。針對超過二億元投資案均納入投資會報，每月定期追蹤，隨時溝通協調，務求在本市投資企業能加速完成投資，歡迎國內外優質廠商前來本市建廠、投資或設立研發基地，創造最大的投資效益。

亞東工業氣體今天啟用位在台南科技工業區的25百萬瓦（25MW）低碳氫水電解廠第一階段設備。圖／市府提供
亞東工業氣體今天啟用位在台南科技工業區的25百萬瓦（25MW）低碳氫水電解廠第一階段設備。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天參加亞東工業氣體公司位在台南科技工業區的25百萬瓦（25MW）低碳氫水電解廠第一階段設備啟用儀式。圖／市府提供
台南市長黃偉哲今天參加亞東工業氣體公司位在台南科技工業區的25百萬瓦（25MW）低碳氫水電解廠第一階段設備啟用儀式。圖／市府提供

碳排放 半導體 黃偉哲

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