台南鳳梨銷日本啟航 黃偉哲盼外銷持續暢旺

台灣國際農業開發公司透過台南市的金子宏集貨包裝場集貨，採購逾20公噸鳳梨外銷日本，今天由台南市長黃偉哲等人封櫃啟運，黃偉哲表示，希望鳳梨外銷持續暢旺。

位於台南市麻豆區的金子宏集貨包裝場今天辦理鳳梨外銷日本啟運儀式，黃偉哲與台灣國際農業開發公司董事長洪忠修、行政院農委會副主委黃金城等人出席，見證台灣鳳梨外銷日本。

黃偉哲表示，因應中國大陸暫停台灣鳳梨輸入，台南市政府除了與高雄、屏東、嘉義等鳳梨產區組成「鳳梨台灣隊」，建立地方產銷互助，整合內銷、外銷及加工產品通路，集體拓展市場，並與中央合作開拓其他國外市場，分散外銷市場風險。

他說，先前已有台南鳳梨銷往新加坡，今天則是今年銷往日本的第一個貨櫃，外銷日本藥檢非常嚴格，必須檢附生產履歷且沒有病蟲害才能裝櫃啟運，順利銷日代表品質、衛生安全讓日本消費者有信心，具備國際競爭力，也希望外銷持續暢旺。

黃偉哲指出，在各界的支持訂購下，最近鳳梨的市場價格不錯，但台南鳳梨才剛開始進入產季，4月至6月為盛產期，屏東、高雄、台南鳳梨將會在4月同時大量出現在市場上，可能有些農民擔心價格下降，最近會有搶收的動作，但如果品質沒有顧好，將會影響到整個產業。

他說，已要求市府農業局加強把關，如果台南的鳳梨將來被驗出有農藥殘留或是品質壞的，將一律公布生產者姓名，並剔除供果園行列，不容許這種貪圖一時之利的害群之馬出現。