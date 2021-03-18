新營長勝營區西側道路拓寬 盼成新營發展的新引擎

閒置20年的台南新營長勝營區淪為荒廢空間，2年前經市府規畫動工，讓綠色隧道與原有生態共存，成為熱門打卡新亮點，近日又完成營區西側裕民路拓寬，開闢為12公尺的平坦道路，盼讓該地成為新營發展的新引擎。

台南市長黃偉哲表示，長勝營區從民國88年陸軍部隊撤出後，成為地方迫切改善的治安死角，市府透過都市計畫變更，採低衝擊的開發方式，保留林蔭、生態及軍方舊建築遺蹟，並兼具防洪、休憩等多元功能，成為溪北新地標，相信長勝營區重劃工程將促進新營繁榮，吸引更多人移居大新營區。

工務局指出，裕民路屬新營區都市計畫道路，原為約7公尺寬的既成道路，北自新進路向南延伸到興農街136巷，長度約123公尺，為地方發展，數戶民宅也配合拆屋開路，工程總經費約3480萬元。長勝營區的再利用是當地民眾長久的期盼，工務局因應都更與市地重劃，同時編列預算拓寬開闢裕民路，配置雙向兩車道供汽車、機車及自行車通行，提升交通效能與觀光發展。

另外，長勝營區周遭也在進行多項整治工程，如新營區公所新進路側溝改善工程、改善排水環境、商業區拆除工程等，市府將軍事基地活化加上整體整治後，期許該區域成為遊憩新亮點及宜居的新地標，讓大新營發展更繁榮。