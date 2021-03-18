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固定測速不怕？台南警列違規嚴重路段不定點不定時測照

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
警方列出超速違規最嚴重路段，將不定點不定時機動取締。記者周宗禎/翻攝
警方列出超速違規最嚴重路段，將不定點不定時機動取締。記者周宗禎/翻攝

台南市許多民眾避開超速定點照相桿後照樣違規，照相桿不斷增加但是違規依然眾多。永康分局評估易超速、肇事路段，決定針對永康中山北路、王行路、西勢路、大灣東路、高速一街、高速二街等6路段不定點不定時機動取締，上午公布取締路段，提醒心存僥倖的民眾注意。

永康分局交通組長葉敏旭表示，現有固定式測桿前都要有固定式警告標誌，許多民眾刻意減速，等過了照相點改又繼續超速；易肇事路段非固定式測速照相機執法，雖也有明顯警告標誌提醒用路人，但因為不定時不定點、較有取締嚇阻效果。

永康分局表示，測速前依法在前方前100至300公尺設置「警52」三角警告標誌，提醒遵循速限行駛，超速處1200元以上、2400元以下罰鍰，超過規定最高速限60公里以上嚴重超速，可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

警方表示，民眾因超速、彎道未減速及闖紅燈等違規造成事故傷亡時有所聞，希望藉取締超速讓用路人依速限行駛，並禮讓行人。

警方列出超速違規最嚴重路段，將不定點不定時機動取締。記者周宗禎/翻攝
警方列出超速違規最嚴重路段，將不定點不定時機動取締。記者周宗禎/翻攝
警方列出超速違規最嚴重路段，將不定點不定時機動取締。記者周宗禎/翻攝
警方列出超速違規最嚴重路段，將不定點不定時機動取締。記者周宗禎/翻攝
警方列出超速違規最嚴重路段，將不定點不定時機動取締。記者周宗禎/翻攝
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測速

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