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蜻蜓飛到神明桌老闆預感好兆頭 彩券行開今彩頭獎8百萬

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
公益彩券昨晚開獎的第110000065期今彩539頭獎，開出1注，由嘉義縣太保市麻寮里中山路「進億投注站」開出，中獎人獨得8百萬元，是嘉義縣今年開出的第一個頭獎，彩券行老闆羅婉瓀(左)開心地與丈夫張貼紅紙，燃放鞭炮慶賀。記者魯永明／攝影
公益彩券昨晚開獎的第110000065期今彩539頭獎，開出1注，由嘉義縣太保市麻寮里中山路「進億投注站」開出，中獎人獨得8百萬元，是嘉義縣今年開出的第一個頭獎，彩券行老闆羅婉瓀(左)開心地與丈夫張貼紅紙，燃放鞭炮慶賀。記者魯永明／攝影

公益彩券昨晚開獎的第110000065期今彩539頭獎，開出1注，由嘉義縣太保市麻寮里中山路「進億投注站」開出，中獎人獨得8百萬元，是嘉義縣今年開出的第一個頭獎，彩券行老闆羅婉瓀開心說，開獎前2天，她看到有蜻蜓飛來停在神明供桌上，預感有好兆頭，果然開出頭獎。

「中獎者是名中年男子，打電話來確認是否獨得」， 羅婉瓀經營彩券行近15年，開出今彩頭獎，上午營業開心地與丈夫張貼紅紙，燃放鞭炮慶賀，彩券行開門就有客人上門，她說，昨天彩券買氣旺，她不記得中獎人，上午接到中獎人電話，詢問領獎事宜，中獎只有1人，她請對方影印中獎彩券給她紀念。

羅婉瓀說，近年定居當地居民增多，許多是台塑南亞員工，前2天，她看到蜻蜓飛到店內供奉的神明桌上，和丈夫討論，就有預感有好兆頭，果然昨晚開出的今彩539頭獎就落在她的彩券行。

農業型態嘉義縣，人口老化比例全台居冠，人口跌破50萬人，不斷外流，18鄉鎮市只有縣治太保市人口增加，彩券行少中獎率低，太保億彩券行中今彩539頭獎，消息傳開，市民開心財神爺報到，太保好運來。

第110000065期今彩539中獎號碼為「01、07、10、23、29」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共349注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬888注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬4045注中獎，每注可得50元。

公益彩券昨晚開獎的第110000065期今彩539頭獎，開出1注，由嘉義縣太保市麻寮里中山路「進億投注站」開出，中獎人獨得8百萬元，是嘉義縣今年開出的第一個頭獎，一開門就有客人上門買彩券。記者魯永明／攝影
公益彩券昨晚開獎的第110000065期今彩539頭獎，開出1注，由嘉義縣太保市麻寮里中山路「進億投注站」開出，中獎人獨得8百萬元，是嘉義縣今年開出的第一個頭獎，一開門就有客人上門買彩券。記者魯永明／攝影
公益彩券昨晚開獎的第110000065期今彩539頭獎，開出1注，由嘉義縣太保市麻寮里中山路「進億投注站」開出，中獎人獨得8百萬元，是嘉義縣今年開出的第一個頭獎，彩券行老闆羅婉瓀開心地與丈夫張貼紅紙，燃放鞭炮慶賀。記者魯永明／攝影
公益彩券昨晚開獎的第110000065期今彩539頭獎，開出1注，由嘉義縣太保市麻寮里中山路「進億投注站」開出，中獎人獨得8百萬元，是嘉義縣今年開出的第一個頭獎，彩券行老闆羅婉瓀開心地與丈夫張貼紅紙，燃放鞭炮慶賀。記者魯永明／攝影

彩券行 頭獎 今彩539

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