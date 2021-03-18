與侵占善款案無關 嘉義市嘉邑行善團386字聲明

嘉義市「何明德行善團」疑涉侵占善款昨天遭檢調搜索，早期該團分出來的「嘉義市嘉邑行善團」，怕外界混淆，強調1996年已登記立案，與此次何明德行善團案件無關。

據了解，嘉義善人何明德與一群人早年創辦「何明德行善團」，何曾榮獲菲律賓「麥格塞塞獎」社區領袖獎，但23年前他離世後，內部對行善團是否立案有不同意見分裂為二，部分團員以「嘉義市嘉邑行善團」為名向市府申請登記為社團法人組織，何的後代繼續以「何明德行善團」行善，另有創團元老另成立「雲林嘉邑行善團」。嘉義市嘉邑行善團聲明全文如下。

針對法務部嘉義地檢署查獲嘉義市某行善團負責人涉嫌侵占善款乙案，嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志表示，自己上任以來，一切善款收支皆透明公開，對其他人民團體的內部事務並不知情，也不評論。徐文志認為，人生難免起起落落，期盼社會更加祥和，給予每位需要幫助的人向上的機會。

徐文志表示，嘉義市嘉邑行善團於民國87年3月14日完成法院登記，係受嘉義市政府主管機關監督管理之公益團體。長時接受善心人士捐款委託，以辦理造橋、補路、施棺、濟助貧困四大志業為宗旨。所有捐款收據憑證及執行志業之支出，均經理事會之決議、監事會之查核監督及會計師簽證核實，並送請會員代表大會審議，會務公開透明，可昭公信。

有關報載，嘉義地檢署查獲某行善團負責人涉嫌侵占善款乙事，與嘉義市嘉邑行善團無涉。期盼各界善心捐款人秉持初衷、給予社會弱勢一個改變人生的機會，也認為每個人都有向善的可能，寬容、友善，才能讓社會變得更好。