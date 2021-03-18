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漂流木製小提琴？他本是竹科工程師用音樂帶動社區發展

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義市交響樂團團長葉哲睿昨在「第一屆大埔藝術節─初聲」記者會上演奏小提琴，驚豔全場，手上由漂流木打造的「和平牌1號小提琴」也成全場焦點。記者莊祖銘／攝影
嘉義市交響樂團團長葉哲睿昨在「第一屆大埔藝術節─初聲」記者會上演奏小提琴，驚豔全場，手上由漂流木打造的「和平牌1號小提琴」也成全場焦點。記者莊祖銘／攝影

嘉義大埔鄉公所舉辦「第一屆大埔藝術節─初聲」，昨天上午在縣政府舉辦記者會，嘉義市交響樂團團長葉哲睿演奏小提琴，驚豔全場，手上由漂流木打造的「和平牌1號小提琴」也成全場焦點。

葉哲睿手上的「和平牌1號小提琴」來自嘉義縣大埔鄉和平村手工藝班，利用曾文水庫上游曾文溪流下來的漂流木所製成，葉表示這把提琴演奏音質極佳，無法用言語形容，稱讚其為「台灣獨有的聲音」。

原本是竹科工程師，大埔鄉和平村長吳倚豪數年前返鄉，對家鄉人口老化外流憂心忡忡，於是開始思考如何運用資源，推動社區產業，他於社區缺乏音樂氣息，於時便想利用自製樂器的方式，為社區注入人文氣息。

一開始利用竹子製作樂器，但效果不彰，某天他望著曾文溪靈機一動，想到大埔有許多從阿里山漂下來的雲杉，以前大多被當香菇太空包的材料，若能把雲杉製成小提琴，定能創造更大價值。

吳倚豪從台北找來製琴施富，每個禮拜三四教導學員製琴，後來反應熱烈禮拜天又加開一班；在地學員將近10位，更有從台南、雲林古坑、台中、彰化的學員慕名而來，一開始對於製琴不熟悉的學員會先經歷100個小時的實習時數，接著便會送他製琴的材料如漂流木等，由師傅手把手教導製琴。

「大埔本來就是文化的沙漠」，吳倚豪也希望利用音樂來包裝和平村，藉由音樂帶動社區活力，「若不是音樂這些小孩永遠不會變」，於是成立「大埔愛樂弦樂團」推動音樂教育。

「大埔愛樂弦樂團」將在第一屆大埔藝術節負責開場演出。

嘉義市交響樂團團長葉哲睿昨在「第一屆大埔藝術節─初聲」記者會上演奏小提琴，驚豔全場，手上由漂流木打造的「和平牌1號小提琴」也成全場焦點。記者莊祖銘／攝影
嘉義市交響樂團團長葉哲睿昨在「第一屆大埔藝術節─初聲」記者會上演奏小提琴，驚豔全場，手上由漂流木打造的「和平牌1號小提琴」也成全場焦點。記者莊祖銘／攝影

大埔 交響樂團 嘉義

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