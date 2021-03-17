「嘉義隊」全套服裝曝光 專屬LOGO藏這些巧思

嘉義市在地企業全統體育用品以38萬元標案打造上衣、褲子等5件「嘉義隊」運動服裝，有全新設計嘉市的LOGO，將供應今年代表嘉義參加賽事的選手，全統總經理余俊芳表示絕對不會撞衫；市府教育處指出，未來不排除開放民眾購買。

嘉義隊服裝包括風衣外套、POLO衫、運動長褲、裝備包、運動帽，全統的設計師指出，LOGO以紅、藍色做為基底，用「嘉」字為主體，線條加入跑者的意象，象徵運動場上勇往直前，更把雙「C」融在裡面，分別代表「CHIAYI CITY」、「CHIAYI CHAMPION」，其中1個C結合電影「KANO」棒球原鄉意象，另1個C巧妙用45度仰角，代表勝利「V」，把榮耀帶回嘉義。

余俊芳說，此案合作廠商詢問「經費很高吧？」，他打趣稱「有史以來最少」、「平常買豬肉是送蔥，這次買豬肉要求不只送蔥，還要送土雞」，連公司員工都說金額太少不能接，但他堅持一定要做，因為「我是嘉義市人，我驕傲」。

余俊芳也說，往年選手穿的運動服都是公版，可能很多縣市多穿一樣的，更可能穿的是去年別人穿過款式，會當場氣勢減一半，他希望學習市長、KANO精神，創造代表隊衣服不撞衫，絕對是唯一的。

此次風衣外套選用材質耐磨、透氣又防潑水，POLO衫的質感柔滑順、輕薄透氣又耐磨，長褲有彈性且防潑水，帽子也是網帽，裝備包部分有專屬放鞋子位置。

今天以舉辦走秀方式發表服裝，邀請多名學生擔任模特兒，市長黃敏惠感謝全統不計成本打造嘉義隊服裝。市府教育處指出，整套服裝將供應今年代表嘉市參加原民運動會、全國中等學校運動會、全國運動會的選手，這套服裝未來不排除讓市民購買。

全統運動用品設計的帽子、外套、POLO衫及長褲。記者林伯驊／攝影

全統的設計師講解LOGO設計理念。記者林伯驊／攝影

嘉義隊的運動背包。記者林伯驊／攝影

全統運動用品設計的嘉義隊POLO衫。記者林伯驊／攝影