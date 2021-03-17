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一山一海！台南玉井天埔、佳里漳洲角逐全國金牌農村

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
天埔社區表演阿爸牽水牛曲目迎賓舞蹈。圖／農業局提供
天埔社區表演阿爸牽水牛曲目迎賓舞蹈。圖／農業局提供

台南市玉井區天埔社區及佳里區漳洲社區參加第2屆全國金牌農村競賽，於初賽中脫穎而出，將代表台南市參加全國決賽，市長黃偉哲今天前往天埔社區視察，肯定該社區從環保起家，成了環保教育的育成基地，且以在地特色產業，長期公益回饋、自給自足，足為全國典範，他預祝天埔社區與漳州社區雙雙得到金牌社區，代表台南之光，爭取榮譽！

第2屆全國金牌農村競賽總計有784個社區報名，經縣市初賽後，選出42個社區進入全國決賽，玉井區天埔社區及佳里區漳洲社區雙雙進入決賽，3月19日進行決賽評選。

黃偉哲表示，上周他去看佳里漳州社區，今天來看天埔社區，一個比較偏海邊，一個在山區，不管山區海邊，都是台南的金牌社區，面對全國決賽評選日期即將到來，除了要為社區期勉加油，祝福天埔社區與漳州社區雙雙得到金牌社區，為市爭光。

黃偉哲特別叮嚀，每個社區有15分鐘時間向評審介紹社區的風土、人情，還有種種特產與特色及社區民眾如何組合把社區變成有機的社區、一個很團結、很有社區意識的好社區，要跟評審講故事，講述如何凝聚社區團結的意識，才是評審委員想要聽的，市府寄予厚望，希望拿到金牌為台南市爭取榮譽。

農業局長謝耀清說，天埔社區多年來致力於公益回饋及環保低碳措施，榮獲社區照顧關懷據點金點獎及國家環境教育獎肯定，為促進永續發展，選擇將農村常見又符合綠色生產的絲瓜，開發成絲瓜絡文創產品，如絲蜜皂、絲瓜絡筆筒及杯墊等，平凡的絲瓜在社區巧思下，開創成為非凡的「錦繡絲路」。

天埔社區也從絲瓜絡產品、手作體驗及環教食安著手，善用在地資源創造經濟，實現社區自主經營，並從產業盈餘提撥公益金投入急難救助及社會服務，社區組織動員活力強、團結和諧分工，落實關懷照護服務，讓老有安身。

謝耀清說，台南市已有93個社區完成農村再生計畫，農業局將盤點如天埔社區這樣有豐富農村旅遊資源的社區，依季節性、獨特性、多元主題互補性串聯周邊社區，形成軸帶共同發展區域，以農村旅遊帶動觀光人潮，活絡社區及農產銷售，提升農村生活品質，再造農村新契機。

台南市長黃偉哲預祝天埔社區拿到全國獎項歸來。圖／農業局提供
台南市長黃偉哲預祝天埔社區拿到全國獎項歸來。圖／農業局提供
天埔社區青農向市長黃偉哲解說有香味的蘭花品種漂唇蘭。圖／農業局提供
天埔社區青農向市長黃偉哲解說有香味的蘭花品種漂唇蘭。圖／農業局提供
市長黃偉哲視察天埔社區產品。圖／農業局提供
市長黃偉哲視察天埔社區產品。圖／農業局提供

黃偉哲 農村旅遊 文創

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