台南青年置產夢碎！藍營：政府只有口號沒有對策

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聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
國民黨中常委高思博在直播中批政府打炒房，只是喊喊口號而已。圖／擷取畫面
國民黨中常委高思博在直播中批政府打炒房，只是喊喊口號而已。圖／擷取畫面

近來房市相關飆漲議題很熱鬧，國民黨中常委高思博在臉書直播中表示，從立委王定宇的8千元房租嫌貴到遠雄預售歸仁建案風波，都讓各地民眾議論著究竟是怎麼回事，他認為，從房市種種亂象可看出，政府對於目前最大民怨「高房價」根本兒戲以對，對於「打炒房、止民怨」也只是喊喊口號而已。

高思博在「阿博來開講」臉書直播中指出，出身台南的王定宇立委日前公開說明分租案的原委後，全案算是收場，但聲明的重點強調8千元「房租」有點貴，反倒是掀起另外一波討論的熱潮。

高思博說，以台南市近來陷入房市飆漲的現象來看，不算是甚麼問題，因為台南房市目前高居六都漲幅之冠。細看漲價的地區，都是集中在南科園區周邊的善化、佳里、新市、安定、永康和安南，讓想要返鄉定居或在地青年購屋置產的美夢受到強大的衝擊。

高思博強調，過熱不健康的房市，已經是國安問題，少子化、長照、勞動人口都跟房價息息相關。他說，行政院打房只做半套，怕影響房租就不推囤房稅，是因噎廢食；政府須想辦法制定其他配套，讓房價回到民眾可負擔的程度，切勿淪為建商的共利者。

高思博 王定宇 打炒房

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