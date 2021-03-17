歌舞劇《精靈之森》 在故事中找到各自人生的投影

成立4年的台南市五條港兒童劇團，3月20日將在台南涴莎藝術展演中心，舉辦原創歌舞劇目《精靈之森》2021口碑加演場。劇團由國小學童擔綱演出，結合現場樂隊伴奏，原聲演唱原創歌曲，搭配劇情式舞蹈；並由長榮女中美容科及時尚造型科協助妝髮，是挑戰多方合作的歌舞短劇。

五條港兒童劇團自2018年由林芳慶偕同台南市協進國小成立，《精靈之森》以社會關注的環境保護、青少年自我認同等議題為核心價值，搭配歌舞，期許透過小演們純真可愛的視角，讓觀眾在故事中找到各自人生的投影，看見生命某個階段中準備出發冒險的自己。

林芳慶表示，歌舞劇是種美學整合，需要融合文本、編曲、舞蹈、燈光設計、舞台設計、造型妝髮等專業元素，對於國小孩子是非常難得的經驗。成立兒童劇團的初衷，是希望能將美學整合教育，扎根校園，落實從小培養藝術欣賞、創作的動力。導演李嘉芳說，「森林如人生，相信這次經驗會是他們生命中珍貴的寶藏。」

音樂總監劉伊表示，歌曲的創作發想主要是以劇情導向及角色心境出發，考量到演唱者是小朋友，在旋律及歌詞都使用較容易記憶的方式創作，目標是讓小朋友在聽了一次後即可跟著一起唱。指導老師楊琇茹說，歌舞劇是藝術與人文的完整呈現，可貴的是在整個學習的過程中看見孩子們是喜樂的、積極的、友善的，並充滿創意。「小演員們的演出，不僅僅感動了觀眾、成長了自己，更激勵了教學者。」