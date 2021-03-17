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整治牛挑灣大排水患 雲林縣府投1200萬施作第三期工程

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右二）、縣議員黃文祥（右一）及水利處長許宏博（左二）等人，今天現勘水林鄉牛挑灣大排計畫整治堤段。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右二）、縣議員黃文祥（右一）及水利處長許宏博（左二）等人，今天現勘水林鄉牛挑灣大排計畫整治堤段。記者陳苡葳／攝影

雲林縣水林鄉牛挑灣大排中段，過去每逢豪雨土堤就崩落，水患無窮，造成民眾長年恐慌，目前一、二期整治工程已完工，縣府水利處表示，由於此段因既有防洪構造物堤頂高度不足，及淤積排水不易，才會成了易淹區。縣長張麗善今到場現勘並向地方說明，縣府將投入1200萬元施作第三期應急工程，預計5月動工，工期150天，約在10月可完工。

張麗善表示，牛挑灣整治工程經費龐大，採分段改善，目前已完成上游段及右岸整治，為避免該渠段排水發生溢流成為防洪破口，今再加速辦理「灣東段往上游護岸」改善應急工程，防水患重複發生。

張麗善指出，此期工程以大排3K+278到3K+540渠段為改善範圍，其中，護岸改善262公尺，堤後新設矩形溝138公尺，並新設一座水門，另外全面刨鋪改善堤後道路，希望完工後能降低地方遭受水患威脅，確保民眾生命財產安全，也提升道路通行品質。

水利處表示，該工程主要保護原則為擴充渠道段面、加高堤頂高度及縱坡改善，使其滿足10年重現期距洪水位，及25年重現期距洪水位不溢堤；目前已完成設計並辦理發包作業，預計5月動工，工期約需5個月左右，最快今年9至10月間完工。

雲林縣將投入1200萬元施作水林鄉牛挑灣大排「灣東段往上游護岸」應急工程，水利處今到當地召開說明會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣將投入1200萬元施作水林鄉牛挑灣大排「灣東段往上游護岸」應急工程，水利處今到當地召開說明會。記者陳苡葳／攝影
雲林縣水林鄉牛挑灣大排一、二期工程已完成整治，三期計畫在5月動工、10月完工，以防水患重複發生。記者陳苡葳／攝影
雲林縣水林鄉牛挑灣大排一、二期工程已完成整治，三期計畫在5月動工、10月完工，以防水患重複發生。記者陳苡葳／攝影

張麗善 護岸 豪雨

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