聽新聞
test
0:00 / 0:00
整治牛挑灣大排水患 雲林縣府投1200萬施作第三期工程
雲林縣水林鄉牛挑灣大排中段，過去每逢豪雨土堤就崩落，水患無窮，造成民眾長年恐慌，目前一、二期整治工程已完工，縣府水利處表示，由於此段因既有防洪構造物堤頂高度不足，及淤積排水不易，才會成了易淹區。縣長張麗善今到場現勘並向地方說明，縣府將投入1200萬元施作第三期應急工程，預計5月動工，工期150天，約在10月可完工。
張麗善表示，牛挑灣整治工程經費龐大，採分段改善，目前已完成上游段及右岸整治，為避免該渠段排水發生溢流成為防洪破口，今再加速辦理「灣東段往上游護岸」改善應急工程，防水患重複發生。
張麗善指出，此期工程以大排3K+278到3K+540渠段為改善範圍，其中，護岸改善262公尺，堤後新設矩形溝138公尺，並新設一座水門，另外全面刨鋪改善堤後道路，希望完工後能降低地方遭受水患威脅，確保民眾生命財產安全，也提升道路通行品質。
水利處表示，該工程主要保護原則為擴充渠道段面、加高堤頂高度及縱坡改善，使其滿足10年重現期距洪水位，及25年重現期距洪水位不溢堤；目前已完成設計並辦理發包作業，預計5月動工，工期約需5個月左右，最快今年9至10月間完工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言