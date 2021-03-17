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影／曾文水庫旁野餐？第一屆大埔藝術節3月27日盛大開幕

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義市交響樂團團長葉哲睿以「和平牌1號小提琴」演奏優美的琴聲。記者莊祖銘／攝影
嘉義市交響樂團團長葉哲睿以「和平牌1號小提琴」演奏優美的琴聲。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣大埔鄉公所，3月27日將首度舉辦大埔藝術節，從上午2時至晚間8時在湖濱及情人公園盛大展開，除音樂會，另有小農市集、野餐派對等，希望藉由藝術形式行銷大埔之美。

第一屆大埔藝術節以「初聲」為主題，3月27日下午2點至晚間8點在湖濱及情人公園熱鬧展開，湖光水色的免費露營場地成本次活動最大亮點，當天將推出FUN藝夏草地音樂會、湖濱草地野餐派對、FUN玩大埔闖關、湖畔食光小農市集、野餐佈置比賽及好禮摸彩活動。

草地音樂會有3個場地同時演出，包括阮劇團等13個表演團體將演出34場次，晚上的表演集中在露營區，以露營平台為舞台，遊客可以輕鬆任意圍坐周邊，享受大自然與藝術的美好。

大埔鄉長吳明勲表示，第一屆大埔藝術節取名為「初聲」，有幾個涵意，第一是「初聲」與「出生」同音，它代表著第一屆的藝術節，再來就是代表著大埔愛樂的初試啼聲，第三是大埔位置偏遠，更要大聲的「出聲」，讓大家看到、認識到大埔。

嘉義縣長翁章梁今天上午也出席宣傳記者會，翁形容大埔是一塊璞玉，除曾文水庫的湖光山色，更有老鷹盤旋上空抓魚，對許多都市人來說都相當紓壓，只要足夠宣傳和活動，讓更多台灣人知道、來這個地方，「我保證絕對愛上這個地方」。

嘉義縣大埔鄉公所舉辦首屆大埔藝術節，結合在地業者、餐廳推出小農市集，販售在地農特產品。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大埔鄉公所舉辦首屆大埔藝術節，結合在地業者、餐廳推出小農市集，販售在地農特產品。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今日上午致贈大埔鄉長吳明勳（右）書法家蕭吉川書寫的「初聲」書法，預祝藝術節初試啼聲，一鳴驚人。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今日上午致贈大埔鄉長吳明勳（右）書法家蕭吉川書寫的「初聲」書法，預祝藝術節初試啼聲，一鳴驚人。記者莊祖銘／攝影

大埔 藝術節 露營區

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