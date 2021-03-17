影／曾文水庫旁野餐？第一屆大埔藝術節3月27日盛大開幕

嘉義縣大埔鄉公所，3月27日將首度舉辦大埔藝術節，從上午2時至晚間8時在湖濱及情人公園盛大展開，除音樂會，另有小農市集、野餐派對等，希望藉由藝術形式行銷大埔之美。

第一屆大埔藝術節以「初聲」為主題，3月27日下午2點至晚間8點在湖濱及情人公園熱鬧展開，湖光水色的免費露營場地成本次活動最大亮點，當天將推出FUN藝夏草地音樂會、湖濱草地野餐派對、FUN玩大埔闖關、湖畔食光小農市集、野餐佈置比賽及好禮摸彩活動。

草地音樂會有3個場地同時演出，包括阮劇團等13個表演團體將演出34場次，晚上的表演集中在露營區，以露營平台為舞台，遊客可以輕鬆任意圍坐周邊，享受大自然與藝術的美好。

大埔鄉長吳明勲表示，第一屆大埔藝術節取名為「初聲」，有幾個涵意，第一是「初聲」與「出生」同音，它代表著第一屆的藝術節，再來就是代表著大埔愛樂的初試啼聲，第三是大埔位置偏遠，更要大聲的「出聲」，讓大家看到、認識到大埔。