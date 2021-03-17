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嘉義大埔和平牌漂流木小提琴 展現台灣獨有聲音

中央社 / 嘉義縣17日電

小提琴家葉哲睿今天在第一屆大埔藝術節記者會拿大埔和平村出品、以曾文水庫漂流木打造的「和平牌1號小提琴」演奏；葉哲睿說品質與歐洲製小提琴相當，是「台灣獨有聲音」。

嘉義縣大埔鄉舉辦「2021第一屆大埔藝術節─初聲」活動，今天在縣政府召開記者會，請來嘉義市交響樂團團長、留學奧地利的葉哲睿演奏小提琴，他手上拿的樂器並非歐洲名琴，而是曾文水庫漂流木打造的「和平牌1號小提琴」。

葉哲睿接受中央社記者訪問表示，由大埔和平村製作的「和平牌1號小提琴」演奏聲音與歐洲製小提琴一樣美妙，品質很好，無法用言語具體描繪這把提琴的音色，只能說是「台灣獨有的聲音」。

嘉義縣大埔鄉和平村長吳倚豪表示，幾年前他離開新竹科學園區返鄉服務，發展地方特色文化產業，在製琴師黃聖彥協助下，以曾文水庫漂流木成功製作小提琴，取名為「和平牌」，並成立「大埔愛樂弦樂團」推動音樂教育。「大埔愛樂弦樂團」將在第一屆大埔藝術節負責開場演出。

葉哲睿說，「和平牌1號小提琴」注入了村民的熱情與愛，非常榮幸可以演奏到這把琴，希望製琴與學琴的風氣繼續在和平村發揚光大。

嘉義縣大埔鄉公所表示，第一屆大埔藝術節3月27日下午2時到晚上8時將在曾文水庫旁大埔鄉湖濱及情人公園熱鬧展開，活動包括FUN藝夏草地音樂會、湖濱草地野餐派對、FUN玩大埔闖關、湖畔食光小農市集及野餐布置比賽。

大埔 嘉義 水庫

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