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號稱媲美台南花園夜市 大旺夜市申請遭退回

中央社 / 台南17日電

號稱將打造媲美台南最大夜市花園夜市的東區大旺夜市，網路盛傳3月底開幕，多位市議員相當關心，但台南市政府以大旺夜市設置地點是商業區，非市場用地，退回申請案。

台南夜市多，網路盛傳東區原平實營區部份地段將打造成媲美北區花園夜市的大旺夜市，預定3月底開幕，引起熱議，多位市議員相當關心，甚至質疑是否涉及圖利，要求台南檢調介入調查。

台南市政府今天發布新聞稿指出，退回大旺夜市申請案。台南市政府經濟發展局表示，市府召開跨局處會議，依台南市攤販管理自治條例第4條規定，攤販應設置於主管機關公告的地點，但大旺夜市設置地點未在攤販設置地點範圍，依法退回申請案。

市府呼籲有意前往大旺夜市的攤商，務必確認營業場所適法性，避免造成財損。另外，如未經許可設置集合攤販，依台南市攤販管理自治條例規定，負責人或代表人將被開罰新台幣1萬元至5萬元，並得按次處罰，業者若強行營業，市府絕不縱容。

市府表示，市府將持續關注案地動態及稽查，如查有違規行為，立刻由各權管單位依法論處。此外，原本的平實營區土地屬國防部所有，市府請國防部加速開發，以符合市民期待。

經發局人員說，大旺夜市原招攬500個攤商，土地是申請人向國防部租用，佔地近1000坪，屬商業區用地，非市場用地。除非都市計畫變更用地，否則申請案不可能過關。

夜市 國防部 東區

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