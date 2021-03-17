吳連逸患唐氏症奪滑冰特奧賽3金牌 母為兒考教保員證照

罹患唐氏症的吳連逸曾在世界冬季特奧賽滑冰項目奪下3面金牌，近年他在台南市身障體適能中心參加瑜珈有氧課程，每天都出門做園藝、文具組合及清潔工作，喜歡唱歌的他每個月都會去KTV，吳連逸說，他樂於學習，也不怕挫折，全力以赴做每件事，母親諶守貞為了學習照顧兒子，還努力取得教保員證照。

吳連逸今天帶著台南市長黃偉哲體驗體適能中心的器材，黃偉哲說，館內的運動設施很適合身障朋友使用，也提供專業的個別化體適能評估與課程，希望更多身障者能培養自主運動習慣，同時擴展社會參與，改善健康、建立自信。

今年19歲的吳連逸在國小一年級的社團課程學習直排輪，雖然一開始常常摔倒，但他從未生氣，也不曾想過放棄，反覆從地上爬起來；國中階段接觸滑冰後就喜歡上這項運動，認為可以「跑得比別人快」，經過不斷練習，2013年第一次出國，拿到世界冬季特奧賽滑冰項目的3面金牌，當下他開心地抱著教練直說「我好棒！我好棒！」

吳連逸的母親諶守貞為了給予兒子更好的照顧，特地學習考取教保員證照，目前在龍崎教養院上班。她說，兒子個性活潑、不怕生，不容易情緒化，很喜歡音樂律動，也愛唱歌，當時只覺得讓兒子從事喜歡的運動最重要，藉此刺激腦部，從沒想過一定要拿到金牌。