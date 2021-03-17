因應乾旱 台南旅宿業者研商共同節水

台南水情嚴峻，不僅台南市消防局利用科技設備演練「節水滅火」，台南旅宿業者也開會研商因應，甚至鼓勵推出環保住宿專案，和住宿旅客共同節水。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台南水情吃緊，水庫水位偏低，水情燈號為減量供水的橙燈，台南市長黃偉哲已召開4次抗旱會議，責令市府加強節水，洗手台、馬桶減量使用，利用回收水澆灌清洗。

觀旅局日前更邀集台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會及台南市29家旅宿業者開會研商如何因應水情吃緊的衝擊，以加強節水措施。

旅宿業者分享節水經驗說，建議調降加壓馬達，馬桶浮球下壓2公分至3公分，馬桶水箱放置礦泉水瓶，鼓勵住宿旅客以淋浴取代泡澡，張貼節水標語及利用除濕機產生的水澆灌植物。

另外，旅宿業者可對連續住宿旅客提倡不每日更換清洗床單、被套及毛浴巾，鼓勵住宿旅客共同抗旱，再給予房價優惠。

台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰表示，可鼓勵旅宿業者推出環保住宿專案，持續宣導住宿旅客共同節水及支持不使用一次性備品，考慮換裝省水標章產品，並取得環保旅店或環保標章認證。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧說，綠色永續旅遊已是未來趨勢，節水就是重要一環，也是今年台南市旅宿業品質輔導的重點，市府呼籲旅宿業者共體時艱，配合節水抗旱，度過乾旱危機。