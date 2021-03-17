雲林台西五港村反風機 自救會遞交陳情書盼縣府伸援手

雲林縣台西鄉反風電抗爭行動未隨工程單位暫停施工而止，五港村民組反風車自救會，昨原要再度前往抗爭，但發現達德能源公司已停工所以作罷。自救會說，由於不知業者何時又再復工，自救會今和10多位村民到縣政府陳情，希望縣府幫忙向能源局轉達心聲，「村庄不反對綠能，唯一訴求就是請風車遠離住家和魚塭」保障村民生命財產安全。

原仍在施工中的台西風電工程，因業者與自救會12日協調未果，15日又發生村民到施工現場抗議推圍籬事件，致工程第5次停工。反風車自救會今率10多位村民到縣府陳情，台西鄉民代表會副主席林添祥代表遞交陳情書，建設處長李俊興代表接受。

自救會長凌國清說，風機非但離村庄知名餐廳僅200多公尺，離台西信仰中心五條港安西府285公尺、離最近的文蛤混合池更僅3公尺，鄰近還有大片魚塭，對當地人長期健康和安全影響不容忽視。

五港村長凌飛龍表示，業者要在此地施工，僅與行政屬地的村庄開說明會，認為「風機較靠近五港村」，應將五港村也納入說明對象，並取得多數村民同意，且施工單位進入工地時，僅說是要放置機具及工具，並不會施工，沒多久後卻開始打樁，說法和行為不一引眾怒。

上周五達德與自救會召開協調會，自救會要求風電離村落1500公尺，但達德認為「法定距離250公尺」並未違規，雙方未達共識。自救會說，今天到縣府陳情，是希望地方政府能伸出援手，想方設法讓工程立即停工。

建設處說，針對民眾訴求，縣府已修正縣府於2018年10月公告的「風力發電設置審查作業要點」修訂風機設置與民宅距離為1000公尺，且於籌設許可申請前，需召開地方說明會等規定。