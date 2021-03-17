水情吃緊飯店齊抗旱 節省一次性備品、祭續住優惠

台灣各地水情吃緊，台南各旅館業者加強營運節水措施，包括用除濕機的水澆灌植物、馬桶水箱放置礦泉水瓶、鼓勵淋浴取代泡澡，甚至祭出續住優惠，台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，綠色永續旅遊已是未來旅遊趨勢，節水措施就是其中重要一環。

台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰指出，旅館業者都有共識一起抗旱，主要利用調降加壓馬達、馬桶浮球下壓2到3公分、馬桶水箱放置礦泉水瓶等方式省水，並張貼節水標語及利用除溼機產生的水來澆灌植物，鼓勵住宿旅客以淋浴取代泡澡，還有連續住宿提倡不要每天更換清洗床單、被套、毛浴巾。

台南晶英酒店表示，目前已關閉噴水池、暫停景觀池，客房有放置小卡呼籲民眾淋浴替代泡澡、減少毛巾的使用，樓層水壓調整，降低全館員工廁所水龍頭水量。香格里拉台南遠東國際大飯店則是銅級環保飯店，旅客若願意響應節省一次性備品的補充，續住可有300元餐廳用餐抵用券。台南大員皇冠假日酒店則是針對員工進行節水，暫時不開放淋浴室，洗手台改用感應式、馬桶內放入寶特瓶。