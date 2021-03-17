快訊

南彰化22萬戶大停電 台電台中供電營運處匯流排故障

聽新聞
test
0:00 / 0:00

弱勢戶失業增加 學生打工賺午餐 嘉市議員號召企業幫忙

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義女中校長蔡枳松感謝黃思婷號召企業幫忙、贊助嘉義女中弱勢學生午餐。記者卜敏正／翻攝
嘉義女中校長蔡枳松感謝黃思婷號召企業幫忙、贊助嘉義女中弱勢學生午餐。記者卜敏正／翻攝

疫情影響，部分學生家長失業，學生必須打工賺午餐費，嘉義市議員黃思婷與深聽關懷協會理事長郭福利，日前得知部分高中弱勢學生外出打工原因後，號召企業幫忙、贊助嘉義女中、嘉義高中弱勢學生，全學期午餐補助費，嘉女有28名學生獲補助，嘉中有33名學生獲補助，共計25萬餘元。

嘉義女中校長蔡枳松說，近期受疫情影響，部分弱勢學生父母失業增加，校內除透過教育儲蓄專戶，協助解決午餐問題，也感謝各界幫助，讓弱勢學生更能安心讀書，也期待這些弱勢學生，把貧窮當作能量，有一天能振翅高飛，不僅不用再接受人家的幫助，還能反過來幫助別人。

黃思婷表示，孩子在學校安心學習，午餐很重要，在國中、小學階段只要是低收入戶或遇有變故學生，不僅有營養午餐，即使是寒暑假也有愛心餐券，不用擔心午餐問題。但高中、職因為政府並沒有補助低收入戶，或付不起午餐費的學生。

她說，聽說有學生靠打工賺錢支付或由學校尋求企業贊助支持，立即號召企業善心人士集資，不僅是拋磚引玉，也希望將社會資源用於孩子身上，助其一臂之力，讓孩子能吃得飽、安心就學。

蔡枳松表示，感謝議員、企業善行義舉，在接洽之初還會同校方，對有需求家庭電訪關心，依據學生應就學天數，核實發給助餐金，也很細心的了解校內原有提供的助餐機制，確認此助餐金真的能有效幫助有需求學生。

嘉義高中校長劉永堂（左）感謝黃思婷（右）號召企業幫忙、贊助弱勢學生愛心午餐。記者卜敏正／翻攝
嘉義高中校長劉永堂（左）感謝黃思婷（右）號召企業幫忙、贊助弱勢學生愛心午餐。記者卜敏正／翻攝
嘉義女中校長蔡枳松（右）感謝黃思婷（左）號召企業幫忙、贊助嘉義女中弱勢學生午餐。記者卜敏正／翻攝
嘉義女中校長蔡枳松（右）感謝黃思婷（左）號召企業幫忙、贊助嘉義女中弱勢學生午餐。記者卜敏正／翻攝

嘉義 打工 疫情

延伸閱讀

新冠疫情讓她失業 女導遊分享打工經驗網大讚「好正面」

派2.4萬平腹小蜂上工 護嘉市90公頃荔枝龍眼田

嘉市汙水道第1期延至2026完工 今年接管率微升至3.5%

嘉市果菜市場這2招挺鳳梨農 官網將上架賣鳳梨

相關新聞

弱勢戶失業增加 學生打工賺午餐 嘉市議員號召企業幫忙

疫情影響，部分學生家長失業，學生必須打工賺午餐費，嘉義市議員黃思婷與深聽關懷協會理事長郭福利，日前得知部分高中弱勢學生外...

南市議員選舉 多議員喊縮小選區

台南市議會昨天由市府民政局進行下屆議員選區劃分專案報告，明年底就要選舉，多名國民黨及無黨籍議員舉標語要求縮小選區範圍，認...

設天然氣三接站 麥寮一致反對

雲林縣麥寮鄉昨天下午召開村長、代表聯繫會報，針對天然氣三接站可能改設在麥寮六輕，會中引起熱烈討論，並達成共識，認為台塑麥...

行政區劃法 南市盼中央盡速通過

台南縣市合併10年，行政區劃毫無動靜，國民黨市議員謝龍介認為，台南有37個區太多應整併，以節省經費，市府民政局指出，近年...

雲林殯葬補助 中低收戶也納入

殯葬管理條例增訂第21條之1「艱苦人條款」2018年5月公告上路後，全國16萬低收入戶可免費使用公立殯葬設施，雲林縣完成...

瑞里紫藤花季 翁章梁扮炭治郎代言

嘉義縣梅山鄉瑞里風景區紫藤花季昨天登場，持續到4月10日，縣長翁章梁昨天在源興宮前廣場扮裝成「鬼滅之刃」動漫主角炭治郎，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。