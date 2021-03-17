弱勢戶失業增加 學生打工賺午餐 嘉市議員號召企業幫忙

疫情影響，部分學生家長失業，學生必須打工賺午餐費，嘉義市議員黃思婷與深聽關懷協會理事長郭福利，日前得知部分高中弱勢學生外出打工原因後，號召企業幫忙、贊助嘉義女中、嘉義高中弱勢學生，全學期午餐補助費，嘉女有28名學生獲補助，嘉中有33名學生獲補助，共計25萬餘元。

嘉義女中校長蔡枳松說，近期受疫情影響，部分弱勢學生父母失業增加，校內除透過教育儲蓄專戶，協助解決午餐問題，也感謝各界幫助，讓弱勢學生更能安心讀書，也期待這些弱勢學生，把貧窮當作能量，有一天能振翅高飛，不僅不用再接受人家的幫助，還能反過來幫助別人。

黃思婷表示，孩子在學校安心學習，午餐很重要，在國中、小學階段只要是低收入戶或遇有變故學生，不僅有營養午餐，即使是寒暑假也有愛心餐券，不用擔心午餐問題。但高中、職因為政府並沒有補助低收入戶，或付不起午餐費的學生。

她說，聽說有學生靠打工賺錢支付或由學校尋求企業贊助支持，立即號召企業善心人士集資，不僅是拋磚引玉，也希望將社會資源用於孩子身上，助其一臂之力，讓孩子能吃得飽、安心就學。