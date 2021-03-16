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台南七股10校學生網仔寮汕淨灘 驚：海洋垃圾量驚人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股區10所國小畢業生聯合到網仔寮汕淨灘，學生驚訝海洋垃圾這麼多。圖／龍山國小校長方建良提供
台南七股區10所國小畢業生聯合到網仔寮汕淨灘，學生驚訝海洋垃圾這麼多。圖／龍山國小校長方建良提供

台南七股區10所國小組成戶外教學聯盟，今年由六年級應屆畢業生150多人前往潟湖外的網仔寮汕淨攤，學生花了一個上午清出20多袋的垃圾，學生驚呼：海洋垃圾這麼多？看到沙灘變乾淨，學生也開心說，要珍惜美麗的景象。

主辦的龍山國小校長方建良說，七股區10所國小戶外教學聯盟，各校六年級學生123人，加上老師25人，還有七股、三股、篤加以及龍山4校校長總計152人，今天上午搭乘觀光膠筏前往淨灘，網仔寮汕面臨沙洲流失及海洋垃圾等環境生態問題，也曾辦過護灘，今天前來淨灘，在台17線的大文和七股國小學生，很多人是第一次搭膠筏，也是第一次到網仔寮汕，認識到自己的家鄉有這麼美麗的潟湖和沙洲。

龍山國小許蔓寧說，這次的淨灘是為了保持海灘的乾淨，也讓我們學會不要亂丟垃圾，還要珍惜海洋資源，也為了讓後代的子孫看到這個美麗的景象，我們要好好珍惜。三股國小楊語芯則說，環境變乾淨了，心情也很好，還要保持環境乾淨才行。光復實小陳文愉開心說，我學會垃圾分類了，在家也要做垃圾分類！

網仔寮汕是台南七股離岸沙洲，可以搭乘觀光漁筏，遊覽七股潟湖後登上網仔寮汕，有豐富濱海生態，沿著木麻黃林蔭步道的盡頭，通往台灣海峽，是一處無人島，雖是觀光聖地，海灘上卻堆積著海流帶來大量的海洋垃圾，如寶特瓶及塑膠製品等，以及浮棚養蚵的保麗龍

龍海號船長林明德說，網仔寮汕雖有台江國家公園委外清理，但海洋垃圾隨著海流堆積在網仔寮汕，曾撿過對岸上海機油桶及浙江廣東的浮球，還有韓國可口可樂空罐等，最多的保麗龍及寶特瓶，很多是隨手亂丟後，隨著河川流入海洋及船上丟棄的垃圾。

台南七股區10所國小畢業生聯合到網仔寮汕淨灘，學生驚訝海洋垃圾這麼多。圖／龍山國小校長方建良提供
台南七股區10所國小畢業生聯合到網仔寮汕淨灘，學生驚訝海洋垃圾這麼多。圖／龍山國小校長方建良提供
台南七股區10所國小畢業生聯合到網仔寮汕淨灘，學生驚訝海洋垃圾這麼多。圖／龍山國小校長方建良提供
台南七股區10所國小畢業生聯合到網仔寮汕淨灘，學生驚訝海洋垃圾這麼多。圖／龍山國小校長方建良提供
台南七股區10所國小畢業生聯合到網仔寮汕淨灘，學生驚訝海洋垃圾這麼多。圖／龍山國小校長方建良提供
台南七股區10所國小畢業生聯合到網仔寮汕淨灘，學生驚訝海洋垃圾這麼多。圖／龍山國小校長方建良提供

海洋垃圾 淨灘 保麗龍

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