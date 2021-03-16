國寶大師江清露作品埋地30年 「美人倒水」神奇出土

一句不經意的話，讓已故國寶大師江清露50多年前的泥塑作品「美女倒水」出土！雲林縣北港國中師生家長出錢出力展開考古挖掘，終讓埋在北港公園地下約30年的作品重見天日，江清露兒子今天從彰化趕來喜見父親作品出土，感謝大家保護文物的苦心，縣府文觀處也將對破損的塑像進行修復，同時將這段師生出土的感人故事記錄下來。

北港鎮熱心人士柯中元上月間到北港運動公園散步，與幾位耆老聊天，其中有人不經意說出，古早公園內噴水池的「倒水美人」可能還埋在這裡。柯中元意外驚喜如獲至寶，即找來北港國中老師鄭詠仁商討開挖事宜。

一場「世紀挖掘」在請示北港朝天宮媽祖後，上月初正式展開，鄭詠仁認為挖掘大師創作的古老藝術品深具教義，於是就開了一堂「考古課」廣邀師生家長共家參與，熱心家長出錢出力，買鑿刀、鏟子等工具，挖掘過程中因塑像正上方有一座重達上噸的水泥桌椅，家長也請來吊車協助，讓挖掘工作得以順利進行。

鄭詠仁說，挖掘過程頗為神奇，因他們沒有科技探測器材，加上50多年前江清露大師應北港朝天宮之邀修整屋頂剪粘，所以他開挖前曾到朝天宮請示媽祖，獲示意江大師作品所埋位置，果然按媽祖所示第一掘就挖到塑像底座，至為神奇。

北港國中把挖掘現場作為美學教室，學生雖對這座古老塑像感到陌生，卻從挖掘過程中深諳珍惜文物的可貴。經過約一個月辛苦挖掘，終讓埋在地下一公尺多的倒水美人本尊重見天日，師生喜悅不已，紛紛在塑像前打卡留念。

今天上午雲林縣府文觀處會同北港鎮公所舉行「出土文物扶正」儀式，師生家長全到場，江清露的兒子江益時也專程從彰化趕來，見證歷史性一刻，對父親作品出土欣喜萬分，對北港國中師生家長維護文物的用心也十分感動。

承襲父業從事寺廟建築的張益時也出示多張當年父親製作美人倒水時的老照片，彌足珍貴。文觀處科長張力元說，台灣國寶剪粘大師江清露是彰化永靖人，1994年去世，作品遍佈全台，約50年前受邀為國家二級古蹟北港朝天宮整修屋頂，停駐北港期間在北港運動公園打造了兩座大型塑像「擲鐵餅」和「倒水美人」。

「擲鐵餅」目前仍保存在公園大門口，但「倒水美人」約30年前公園整建將噴水池填平，許多人共同回憶的「倒水美人」塑像卻不知去向。文史人士蔡享潤說，江清露是早年國內剪粘陶藝及寺廟修整的知名大師，很少有泥塑作品，北港公園這兩件作品彌足珍貴，期待公部門能善加收藏保護。