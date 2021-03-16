鬼滅之刃現瑞里紫藤花季 翁章梁扮炭治郎動漫主角代言

嘉義縣梅山鄉瑞里風景區紫藤花季，今天起到4月10日登場，縣長翁章梁上午在源興宮前廣場，扮裝成「鬼滅之刃」動漫主角炭治郎，為花季代言，會場動漫場景再現，目前花開約4成，本周進入盛開期，民宿栽植的紫藤花瀑，浪漫美麗吸睛迎客。

紫藤花在日本動漫「鬼滅之刃」，除驅鬼還具有光明與希望的象徵，翁章梁cosplay主角炭治郎，與網紅邦妮扮妝的彌豆子，象徵來瑞里賞紫藤花，就能獲得光明與幸福，在紫藤花瀑前當最「嘉」網紅。

翁章梁、公廣集團董事長陳郁秀及多名縣議員，參與花季宣傳活動，嘉義春天很繽紛熱鬧，瑞里風景區紫藤花季邁入第8年，賞花點從15處增到26處，遊客沿嘉166縣道就可欣賞浪漫綻放的紫藤花。

翁章梁說，瑞里除民宿業，茶職人搭配紫藤花季推出茶席，在源興宮前打造「2魔幻紫藤花杯」，用手機拍就能成為網帥、網美。在地製茶業者說，搭配紫藤花浪漫，用蝶豆花調製紫色漸層調飲，遊客還能預定風味餐、茶席。

文化觀光局長許有仁說，紫藤花季本周盛開，紫藤花瀑景致彷彿「鬼滅之刃」經典場景再現，歡迎鬼滅迷快來瑞里朝聖，還有串聯紫藤花與風靡社群2D藝術打造「2D魔幻紫藤杯」。