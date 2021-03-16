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企業合捐15套消防設備 挹注雲林救災戰力

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣6企業及善心人士捐助15套消防衣褲、空氣呼吸器予消防局。記者陳苡葳／攝影
雲林縣6企業及善心人士捐助15套消防衣褲、空氣呼吸器予消防局。記者陳苡葳／攝影

雲林縣消防人員每人僅有1套消防衣褲，但在搶救災害後除需要隨時待命出勤無法及時清洗，長久下來也累積許多致癌物質，消防局近2年積極找資源增購消防衣褲，希望為378位外勤人員布署第2套，斗南鎮昇樺食品公司、京芫科技公司今天合力捐15套，縣長張麗善代表受贈，感謝民間資源挹注、彌補不足。

昇樺食品有限公司董事長吳裕田，及京芫科技股份有限公司董事長李雪靜，兩人分別擔任義消顧問及參與婦幼宣導，深知縣內消防裝備不足，吳裕田說，警消人員出任務時「水裡來、火裡去」危險性高，迫切需要第2套消防衣褲，因此和友人合力發起捐助活動，包括斗南鎮農會、久木營造有限公司、善心人士鍾惠琪及徐炳綜等共襄盛舉。

企業善舉一共募集15套消防衣褲、空氣呼吸器，總價值約103萬元。張麗善表示，這批設備將送至斗南消防隊使用，如此除能有效提升斗南地區救災戰力，也確保消防人員安全，希望透過民間力量拋磚引玉，讓更多企業響應，加入支持行列。

消防局長林文山說，全縣目前有378位外勤警消人員，其中344人已配置第2套消防衣褲，今獲捐15套後還缺19套，且除警消有需求，義消人員也很需要，消防局今年已編列500萬經費，計畫採購105套消防衣補足所需。

雲林斗南昇樺食品有限公司和5家企業及善心人士合力發起消防設備捐助活動，縣長張麗善（右三）、消防局長林文山（右一）代表受贈。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南昇樺食品有限公司和5家企業及善心人士合力發起消防設備捐助活動，縣長張麗善（右三）、消防局長林文山（右一）代表受贈。記者陳苡葳／攝影

張麗善 農會 科技股

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