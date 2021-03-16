嘉義瑞里紫藤花季開幕 縣府推薦26處賞花景點

「2021瑞里紫藤花季」今天開幕；嘉義縣長翁章梁表示，瑞里在紫藤花點綴下幻化成「紫色山城」，26處賞花景點，各具特色，且能品嚐到在地的咖啡及茶，花季則持續3週。

「2021瑞里紫藤花季」今天開幕，翁章梁與網紅邦妮扮演熱門動漫「鬼滅之刃」主角一同揮刀，宣告賞花活動開始，並在網路直播，介紹26處賞花景點。

翁章梁接受媒體聯訪表示，「花開了，等你來。」瑞里在紫藤花點綴下幻化成「紫色山城」，瑞里不只有紫藤花，還有好的民宿、咖啡、茶及非常親切人情味，紫藤花開只有3週時間，到4月初結束，大家要把握機會。

公廣集團董事長陳郁秀今天也應縣府邀請參加，她說，看到瑞里很多年輕人都回鄉，發揮創意，善用地方資源吸引遊客，實踐了政府提倡的「地方創生」。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，紫藤花季之後，接著4月螢火蟲季，瑞里一年四季都好玩；今年紫藤花季縣府推薦26大絕佳賞花景點，涵蓋國小、民宿、餐廳與咖啡廳，遊客可沿166縣道找尋心目中的最「嘉」秘境。