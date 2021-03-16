快訊

最快4月成行！台帛旅遊泡泡華航先飛 預估團費出爐

評／疫情輾壓後的2021奧斯卡，還有什麼看頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年台南議員選區變不變？議員坦言大選區影響服務品質

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
明年底將舉行議員選舉，台南市議會今召開下屆議員選區劃分專案報告，討論熱烈，部分國民黨及無黨籍議員要求下屆改回小選區。圖／台南市議會提供
明年底將舉行議員選舉，台南市議會今召開下屆議員選區劃分專案報告，討論熱烈，部分國民黨及無黨籍議員要求下屆改回小選區。圖／台南市議會提供

明年底將舉行議員選舉，台南市議會今召開下屆議員選區劃分專案報告，討論熱烈，部分議員坦言，本屆選區劃分從18個縮為13個，等於每選區範圍都變大，選民服務品質大受影響，要求下屆改回小選區。有議員則認為，希望全面性檢討，但不用全面性變動，選委會應針對各選區做問卷，才能真正符合大家的期待。

國民黨議員蔡育輝指出，他在第一選區從白河到鹽水上山下海，往返常要2小時車程，小選區才是真正對民有福祉；大選區不利新人參政，沒有經濟基礎很難選。

國民黨議員蔡淑惠也認為，選區變大降低服務品質，遇到節慶趕場，就可能忽略部分選民。國民黨議員洪玉鳳指，第8選區中西區、北區合併選區後，資源沒增加、區域變廣，要兼顧所有選民的服務不容易，盼回歸原本小選區。

民進黨議員陳怡珍表示，立委、議員選區不一致，選區與行政區也不同，需要檢討。民進黨議員陳碧玉則支持維持現狀，她的第五選區稱為南科區，每區唇齒相依，若拆開不利建設爭取、政策探討，希望選委會依每選區做全面性檢討，不用全面性變動。

時代力量議員林易瑩說，她沒有要更動選區，但本屆選區變大，其實不利小黨參選，因為競選經費反而會變多。

無黨籍議員許又仁建議，市區選區範圍可變大、議員席次變多，但偏鄉範圍應縮小、席次可減少，才有利素人參政。

原住民議員穎艾達利指出，現行原住民參政權是種族隔離政策，原住民血緣只能選原住民候選人，建議各選區的原住民可擁兩種選票，分別投在地區域議員以及原住民議員。

根據中選會規定，選區若有變更，須在今年12月24日前發布公告，姜淋煌表示，會整併所有意見向中選會反映。

原住民 國民黨 民進黨

延伸閱讀

放寬為距離聚落500公尺 南市畜牧自治條例周五拚三讀

陳柏惟嗆罷免者假公民 顏寬恒發文不忍選區被仇恨撕裂

日眾議員選舉 自民黨擬派美女刺客挑戰宮城選區

中選會：達法定提議人數 罷免陳柏惟「一階審核通過」

相關新聞

好想來一場雨！台南楠西梅花盛開 梅子卻因乾旱長不大

好希望下一場雨！台南楠西區梅嶺梅花今年盛開，且因無大雨催花、氣溫合適，結果纍纍，但因缺少雨水，造成果實長大不，梅農說，老...

漫步台南新化「萊茵河」 2株九重葛爆花成網紅打卡熱點

台南市新化區體育公園旁的南圳綠堤，被稱為「新化萊茵河」，是居民平日休閒散步的好去處，堤防道路上2株九重葛因乾旱缺雨，盛開...

明年台南議員選區變不變？議員坦言大選區影響服務品質

明年底將舉行議員選舉，台南市議會今召開下屆議員選區劃分專案報告，討論熱烈，部分議員坦言，本屆選區劃分從18個縮為13個，...

雲林縣殯葬自治條例2.0上路 張麗善：擴大補助艱苦人

殯葬管理條例增訂第21條之1「艱苦人條款」2018年5月正式公告上路，全國16萬低收入戶可免費使用公立殯葬設施；而雲林縣...

移民署新式統一證號上路 蔡易餘帶領嘉義新住民換證

移民署為改善新住民生活便利性，啟動新式統一證號專案外來人口統一證號，比照國人格式，嘉義縣立委蔡易餘上午帶領多名新住民一起...

小林豊「Taiwan風之旅」原畫首展 黃偉哲：驚訝與感動

享譽國際的日本知名繪本作家小林豊，作品「Taiwan風之旅」的28幅原畫，今天起在台南安平國小首展，接著將陸續在將軍、坔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。