明年台南議員選區變不變？議員坦言大選區影響服務品質

明年底將舉行議員選舉，台南市議會今召開下屆議員選區劃分專案報告，討論熱烈，部分議員坦言，本屆選區劃分從18個縮為13個，等於每選區範圍都變大，選民服務品質大受影響，要求下屆改回小選區。有議員則認為，希望全面性檢討，但不用全面性變動，選委會應針對各選區做問卷，才能真正符合大家的期待。

國民黨議員蔡育輝指出，他在第一選區從白河到鹽水上山下海，往返常要2小時車程，小選區才是真正對民有福祉；大選區不利新人參政，沒有經濟基礎很難選。

國民黨議員蔡淑惠也認為，選區變大降低服務品質，遇到節慶趕場，就可能忽略部分選民。國民黨議員洪玉鳳指，第8選區中西區、北區合併選區後，資源沒增加、區域變廣，要兼顧所有選民的服務不容易，盼回歸原本小選區。

民進黨議員陳怡珍表示，立委、議員選區不一致，選區與行政區也不同，需要檢討。民進黨議員陳碧玉則支持維持現狀，她的第五選區稱為南科區，每區唇齒相依，若拆開不利建設爭取、政策探討，希望選委會依每選區做全面性檢討，不用全面性變動。

時代力量議員林易瑩說，她沒有要更動選區，但本屆選區變大，其實不利小黨參選，因為競選經費反而會變多。

無黨籍議員許又仁建議，市區選區範圍可變大、議員席次變多，但偏鄉範圍應縮小、席次可減少，才有利素人參政。

原住民議員穎艾達利指出，現行原住民參政權是種族隔離政策，原住民血緣只能選原住民候選人，建議各選區的原住民可擁兩種選票，分別投在地區域議員以及原住民議員。

根據中選會規定，選區若有變更，須在今年12月24日前發布公告，姜淋煌表示，會整併所有意見向中選會反映。