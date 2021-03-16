快訊

最快4月成行！台帛旅遊泡泡華航先飛 預估團費出爐

評／疫情輾壓後的2021奧斯卡，還有什麼看頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林縣殯葬自治條例2.0上路 張麗善：擴大補助艱苦人

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗六市長林聖爵（左起）、縣長張麗善及夜市慈愛會理事長陳鴻榮等人，今天宣布縣內殯葬設施使用管理自治條例升級的好消息。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市長林聖爵（左起）、縣長張麗善及夜市慈愛會理事長陳鴻榮等人，今天宣布縣內殯葬設施使用管理自治條例升級的好消息。記者陳苡葳／攝影

殯葬管理條例增訂第21條之1「艱苦人條款」2018年5月正式公告上路，全國16萬低收入戶可免費使用公立殯葬設施；而雲林縣20鄉鎮市公所去年底陸續完成殯葬設施使用管理自治條例修訂，今天宣布全額補助低收、中低收7千多戶免除火化及塔位費2萬8千元，幕後推手雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮說，續以雲林為例爭取全國修法立案、擴大補助範圍。

雲林縣夜市慈愛會自2010年起，從50位夜市攤販募集善款開始幫助沒有錢下葬的窮苦人家處理後事，從無到有已幫助3200多個案、累積金額達1億4千多萬元，走過10個年頭，目前已有5500位會員，多由夜市攤販及社會人士組成。

人生最後一哩路，貧困者要一路好走並不那麼容易，陳鴻榮坦言，火化費一具8千元、納骨塔位約2萬元，是筆不小支出，為讓他們有尊嚴的走完人生，去年5月向縣長張麗善表達修正地方自治條例想法。

據統計，雲林縣低收5558多戶、中低收1819戶。陳鴻榮說，縣內納骨塔及火化場管理單位為地方鄉鎮市公所，去年12月底20鄉鎮市公所陸續完成自治條例修訂，效率之快令他內心非常感動，終為貧困家庭再跨出一步。

「政府能做的、就由政府來做」張麗善說，她於第9屆立委任內極力推動殯葬管理條例增訂艱苦人條款，助低收入戶使用殯葬設施免費，因深受夜市慈愛會長年身體力行所感動，在和各鄉鎮市公所協調修文後，終能全面實施這項政策，她很感謝鄉鎮市首長的支持。

目前全國有11萬多中低收戶，約32萬多人有著因經濟弱勢而無法安葬親人的遺憾，陳鴻榮表示，除在今年1月6日有發函全國各縣市政府爭取，希望其他縣市未來也能追隨雲林腳步，納入中低收入戶免費使用納骨塔及免除火化費，同時也透過立法委員劉建國、林文瑞協助，盼全國能早日納增中低收入戶。

雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮與夜市攤販及社會人士共5500名會員，持續幫助弱勢家庭喪葬費、協助失怙家庭及協助學子就學勵學金等。記者陳苡葳／攝影
雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮與夜市攤販及社會人士共5500名會員，持續幫助弱勢家庭喪葬費、協助失怙家庭及協助學子就學勵學金等。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右五）、各鄉鎮市首長及夜市慈愛會等人今天攜手宣布全額補助縣內低收、中低收入戶免除火化及塔位費。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（右五）、各鄉鎮市首長及夜市慈愛會等人今天攜手宣布全額補助縣內低收、中低收入戶免除火化及塔位費。記者陳苡葳／攝影

夜市 低收入戶 張麗善

延伸閱讀

雲林反麥寮天然氣站…張麗善：恐增風險 府：非三接備案

影／天然氣3接站改建在雲林麥寮港 張麗善表達地方反對聲音

「呷丁酒、送鳳梨」酬神又助農 土地公祝壽真有心

西螺鎮大排植樹充滿綠意 民眾熱烈領取苗木美化家園

相關新聞

好想來一場雨！台南楠西梅花盛開 梅子卻因乾旱長不大

好希望下一場雨！台南楠西區梅嶺梅花今年盛開，且因無大雨催花、氣溫合適，結果纍纍，但因缺少雨水，造成果實長大不，梅農說，老...

漫步台南新化「萊茵河」 2株九重葛爆花成網紅打卡熱點

台南市新化區體育公園旁的南圳綠堤，被稱為「新化萊茵河」，是居民平日休閒散步的好去處，堤防道路上2株九重葛因乾旱缺雨，盛開...

明年台南議員選區變不變？議員坦言大選區影響服務品質

明年底將舉行議員選舉，台南市議會今召開下屆議員選區劃分專案報告，討論熱烈，部分議員坦言，本屆選區劃分從18個縮為13個，...

雲林縣殯葬自治條例2.0上路 張麗善：擴大補助艱苦人

殯葬管理條例增訂第21條之1「艱苦人條款」2018年5月正式公告上路，全國16萬低收入戶可免費使用公立殯葬設施；而雲林縣...

移民署新式統一證號上路 蔡易餘帶領嘉義新住民換證

移民署為改善新住民生活便利性，啟動新式統一證號專案外來人口統一證號，比照國人格式，嘉義縣立委蔡易餘上午帶領多名新住民一起...

小林豊「Taiwan風之旅」原畫首展 黃偉哲：驚訝與感動

享譽國際的日本知名繪本作家小林豊，作品「Taiwan風之旅」的28幅原畫，今天起在台南安平國小首展，接著將陸續在將軍、坔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。