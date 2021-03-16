雲林縣殯葬自治條例2.0上路 張麗善：擴大補助艱苦人

殯葬管理條例增訂第21條之1「艱苦人條款」2018年5月正式公告上路，全國16萬低收入戶可免費使用公立殯葬設施；而雲林縣20鄉鎮市公所去年底陸續完成殯葬設施使用管理自治條例修訂，今天宣布全額補助低收、中低收7千多戶免除火化及塔位費2萬8千元，幕後推手雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮說，續以雲林為例爭取全國修法立案、擴大補助範圍。

雲林縣夜市慈愛會自2010年起，從50位夜市攤販募集善款開始幫助沒有錢下葬的窮苦人家處理後事，從無到有已幫助3200多個案、累積金額達1億4千多萬元，走過10個年頭，目前已有5500位會員，多由夜市攤販及社會人士組成。

人生最後一哩路，貧困者要一路好走並不那麼容易，陳鴻榮坦言，火化費一具8千元、納骨塔位約2萬元，是筆不小支出，為讓他們有尊嚴的走完人生，去年5月向縣長張麗善表達修正地方自治條例想法。

據統計，雲林縣低收5558多戶、中低收1819戶。陳鴻榮說，縣內納骨塔及火化場管理單位為地方鄉鎮市公所，去年12月底20鄉鎮市公所陸續完成自治條例修訂，效率之快令他內心非常感動，終為貧困家庭再跨出一步。

「政府能做的、就由政府來做」張麗善說，她於第9屆立委任內極力推動殯葬管理條例增訂艱苦人條款，助低收入戶使用殯葬設施免費，因深受夜市慈愛會長年身體力行所感動，在和各鄉鎮市公所協調修文後，終能全面實施這項政策，她很感謝鄉鎮市首長的支持。