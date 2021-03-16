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雲林縣殯葬自治條例2.0上路 張麗善：擴大補助艱苦人
殯葬管理條例增訂第21條之1「艱苦人條款」2018年5月正式公告上路，全國16萬低收入戶可免費使用公立殯葬設施；而雲林縣20鄉鎮市公所去年底陸續完成殯葬設施使用管理自治條例修訂，今天宣布全額補助低收、中低收7千多戶免除火化及塔位費2萬8千元，幕後推手雲林縣夜市慈愛會理事長陳鴻榮說，續以雲林為例爭取全國修法立案、擴大補助範圍。
雲林縣夜市慈愛會自2010年起，從50位夜市攤販募集善款開始幫助沒有錢下葬的窮苦人家處理後事，從無到有已幫助3200多個案、累積金額達1億4千多萬元，走過10個年頭，目前已有5500位會員，多由夜市攤販及社會人士組成。
人生最後一哩路，貧困者要一路好走並不那麼容易，陳鴻榮坦言，火化費一具8千元、納骨塔位約2萬元，是筆不小支出，為讓他們有尊嚴的走完人生，去年5月向縣長張麗善表達修正地方自治條例想法。
據統計，雲林縣低收5558多戶、中低收1819戶。陳鴻榮說，縣內納骨塔及火化場管理單位為地方鄉鎮市公所，去年12月底20鄉鎮市公所陸續完成自治條例修訂，效率之快令他內心非常感動，終為貧困家庭再跨出一步。
「政府能做的、就由政府來做」張麗善說，她於第9屆立委任內極力推動殯葬管理條例增訂艱苦人條款，助低收入戶使用殯葬設施免費，因深受夜市慈愛會長年身體力行所感動，在和各鄉鎮市公所協調修文後，終能全面實施這項政策，她很感謝鄉鎮市首長的支持。
目前全國有11萬多中低收戶，約32萬多人有著因經濟弱勢而無法安葬親人的遺憾，陳鴻榮表示，除在今年1月6日有發函全國各縣市政府爭取，希望其他縣市未來也能追隨雲林腳步，納入中低收入戶免費使用納骨塔及免除火化費，同時也透過立法委員劉建國、林文瑞協助，盼全國能早日納增中低收入戶。
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