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好想來一場雨！台南楠西梅花盛開 梅子卻因乾旱長不大

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南楠西青梅將進入採收，梅農苦因山區乾旱不雨，梅子果實長大不。圖／許鴻文提供
台南楠西青梅將進入採收，梅農苦因山區乾旱不雨，梅子果實長大不。圖／許鴻文提供

好希望下一場雨！台南楠西區梅嶺梅花今年盛開，且因無大雨催花、氣溫合適，結果纍纍，但因缺少雨水，造成果實長大不，梅農說，老天爺久旱不雨，令人苦惱，沒雨水滋潤果實長不大，且螢火蟲季活動也會受到影響，期盼老天爺快點下些雨！

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，今年農曆春節幾波寒流，梅花爆花是10年來最美，上山賞花遊客湧入帶動觀光，加上無颱風下雨，每株梅樹都是結果纍纍，但山區幾乎長期沒有下雨，造成果實缺少滋潤長不大，今年因梅花延後綻放，青梅採收期也延後約一周，7分熟的青梅是採收做脆梅，採收期短價格通常比較好。

許鴻文說，近年來梅子價格穩定，但收購價格是分級，大果價格好，小果價格就較差，產地價每台斤約20至35元，較大顆的梅子每台斤則可賣到50元以上，甚至可賣到60元，今年明顯多是小果，就會影響收益；

曾文水庫就位在台南楠西，因長期未下雨，導致庫容持續探底，農民說，楠西梅嶺山區目前還是使用山泉水，乾旱不雨，民生用水就不太夠用，不太可能再灌溉果樹，因此也是看天吃飯，老天爺不下雨就會影響梅子生長。

台南楠西青梅將進入採收，梅農苦因山區乾旱不雨，梅子果實長大不。圖／許鴻文提供
台南楠西青梅將進入採收，梅農苦因山區乾旱不雨，梅子果實長大不。圖／許鴻文提供
台南楠西青梅將進入採收，梅農苦因山區乾旱不雨，梅子果實長大不。圖／許鴻文提供
台南楠西青梅將進入採收，梅農苦因山區乾旱不雨，梅子果實長大不。圖／許鴻文提供
台南楠西青梅將進入採收，梅農苦因山區乾旱不雨，梅子果實長大不。圖／許鴻文提供
台南楠西青梅將進入採收，梅農苦因山區乾旱不雨，梅子果實長大不。圖／許鴻文提供

梅花 農民 寒流

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