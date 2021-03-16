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移民署新式統一證號上路 蔡易餘帶領嘉義新住民換證

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
移民署啟動新式統一證號專案外來人口統一證號，嘉義縣立委蔡易餘（中）移民署嘉縣服務站主任林炳煌（右）上午帶領新住民到嘉縣服務站，申辦新式統一證號。記者魯永明／攝影
移民署啟動新式統一證號專案外來人口統一證號，嘉義縣立委蔡易餘（中）移民署嘉縣服務站主任林炳煌（右）上午帶領新住民到嘉縣服務站，申辦新式統一證號。記者魯永明／攝影

移民署為改善新住民生活便利性，啟動新式統一證號專案外來人口統一證號，比照國人格式，嘉義縣立委蔡易餘上午帶領多名新住民一起到移民署嘉義縣服務站，申辦新式統一證號，呼籲新住民朋友儘快申辦，方便上網訂票、購物，建立友善生活環境。

移民署統計，嘉縣新住民1萬3368人，為建立外來人口在台友善生活環境，今年初移民署將舊式外來人口統一證號，改成國人身分證格式，現行新住民統一證號是2碼英文字母，加上8碼數字，共10個字元組成，新版統一證號比照國人身分證格式，由1碼英文字母加上9碼數字組成。

蔡易餘說，新住民朋友來台，手機是他們與親友聯絡、瀏覽購物時，不可或缺必需品，但有新住民朋友向他反映，上網訂購車票、申請會員時，常面臨證號無法通過檢核情形，造成不便，新式統號上路，大幅改善舊式統一證號無法順暢，進行網購、訂票或加入線上會員等日常事務，讓外來人口生活品質有感提升，新住民感謝政府貼心服務。

嘉縣服務站主任林炳煌說，新式外來人口統一證號，採取「併同汰換機制」，舊版統一證號將在120年1月1日後全面停用，外來人口可以在辦理居留延期、資料異動及補發時一併更新。

移民署針對單純換發新式統號者，規畫至明年1月2日止，免徵規費服務，歡迎新住民朋友利用。新住民要了解新式外來人口證號相關資訊，歡迎至移民署官方網站，或撥打外來人士在台生活諮詢服務專線0800024111查詢。

移民署啟動新式統一證號專案外來人口統一證號，嘉義縣立委蔡易餘（右四）移民署嘉縣服務站主任林炳煌（右三）上午帶領多名新住民一起到嘉縣服務站，申辦新式統一證號。記者魯永明／攝影
移民署啟動新式統一證號專案外來人口統一證號，嘉義縣立委蔡易餘（右四）移民署嘉縣服務站主任林炳煌（右三）上午帶領多名新住民一起到嘉縣服務站，申辦新式統一證號。記者魯永明／攝影
移民署啟動新式統一證號專案外來人口統一證號，嘉義縣立委蔡易餘（右三）移民署嘉縣服務站主任林炳煌（右）上午帶領多名新住民一起到嘉縣服務站，申辦新式統一證號。記者魯永明／攝影
移民署啟動新式統一證號專案外來人口統一證號，嘉義縣立委蔡易餘（右三）移民署嘉縣服務站主任林炳煌（右）上午帶領多名新住民一起到嘉縣服務站，申辦新式統一證號。記者魯永明／攝影

移民署 新住民

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