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小林豊「Taiwan風之旅」原畫首展 黃偉哲：驚訝與感動

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
日本知名繪本作家小林豊作品「Taiwan風之旅」的28幅原畫，今起在台南安平國小首展，現場導覽。記者鄭惠仁／攝影
日本知名繪本作家小林豊作品「Taiwan風之旅」的28幅原畫，今起在台南安平國小首展，現場導覽。記者鄭惠仁／攝影

享譽國際的日本知名繪本作家小林豊，作品「Taiwan風之旅」的28幅原畫，今天起在台南安平國小首展，接著將陸續在將軍、坔頭港、保東、仁和、和順國小巡迴展出至6月10日。這是國際大師級繪本作家，罕見的原畫巡迴展，人在日本的小林豊以美麗、有趣、感動形容台灣，強調這些都在畫裡，期盼大家熱愛台灣，壯大這片土地。

《Taiwan風之旅》由聯經出版，發行人林戴爵表示，以這樣的方式呈現原畫是唯一一次，28幅原畫和文章呈現出台灣的歷史與文化，也提出了我從那裡來？我是誰？我要去哪裡？3個問題，並在最後一頁以不同種族、歷史與文化交錯並融合，呈現祥和一片，說出答案。

促成這次聯展的聯經顧問黃惠鈴說，《Taiwan風之旅》繪本是以台灣為主題的創作繪本，繪本中對台灣的過去與現在有獨到的描述，也對有生活氣息的城鎮、部落有豐厚的情感。小林豊2016年3月為創作《Taiwan風之旅》時就曾造訪過安平國小，與安平師生及故事志工分享創作經驗。2017年《Taiwan風之旅》繪本出版活動結束後，小林豊就將這本書所有原畫贈與，希望這些乘載著台灣之美的圖像可以讓更多人看到，所以有了這次聯展的想法，希望未來能讓更多人看到家鄉的美麗。

市長黃偉哲表示，觀賞作品後讓他驚訝，小林豊是日本幾位具有國際知名度的繪本作家，卻也是極少數能夠把台灣的元素融入作品的作家。在小林豊的薰陶下，繪本創作的火苗已在台南開啟，很期待在6 個學校輪展後，也能在其他學校展出，激發或開啟學生對藝術、繪本的熱愛，進而創作。

日本知名繪本作家小林豊作品「Taiwan風之旅」的28幅原畫，今起在台南安平國小首展。記者鄭惠仁／攝影
日本知名繪本作家小林豊作品「Taiwan風之旅」的28幅原畫，今起在台南安平國小首展。記者鄭惠仁／攝影
日本知名繪本作家小林豊作品「Taiwan風之旅」的28幅原畫，今起在台南安平國小首展。記者鄭惠仁／攝影
日本知名繪本作家小林豊作品「Taiwan風之旅」的28幅原畫，今起在台南安平國小首展。記者鄭惠仁／攝影

日本 黃偉哲

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