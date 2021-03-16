台南開發灣裡人工濕地 預定10月底完工

台南市南區喜樹、灣裡市地重劃審議通過，灣裡人工濕地開發案也已發包進場施作，台南市政府預定今年10月底完工，屆時台南將增加一處親水生態環境。

台南市政府工務局人員今天指出，市府民國107年計畫開發南區灣裡人工濕地時，發現此處是學校用地及住宅區，希望透過都市計畫變更取得3.5公頃用地，工務局則編列新台幣3000萬元開發。

工務局人員表示，市地重劃去年底審議通過，工務局得以進行南區灣裡人工濕地的開發，除保留部分原有濕地及豐富地景，並新建環狀步道、移植及新植植栽、整修景觀池、改善照明、設計特色遊戲場等設備。

此外，人工濕地遊具有磨石子溜滑梯、攀爬網、彩繪涵管、攀岩設施、鳥巢鞦韆、平衡木、沙坑等，且利用改善動線及水域重新規劃、照明及植生景觀，提升整體環境。

工務局人員說，南區灣裡人工濕地鄰近西濱公路台17線及台86東西向快速道路，交通條件優越，並配合灣裡大排水岸資源，串連西側黃金海岸濱海軸線公園，可導入觀光遊憩及鄰里性商業服務，進而延伸觀光及經濟效益。