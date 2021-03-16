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水情嚴峻 台南演練新式科技設備「節水滅火」

中央社 / 台南16日電

台南水情嚴峻，連撲滅火災都要想法子節約用水；台南市消防局今天演練「節水滅火」，利用攜帶背負式電動噴霧器、電動風力滅火機等科技設備滅火，以減少水資源的使用。

台南市消防局今天在安平區第二公墓演練「善用科技、節水滅火」，各式新式科技滅火設備全數亮相，包括攜帶背負式電動噴霧器、電動風力滅火機及無人機搭載滅火彈、改良型打火把等。

適值清明將屆，消防局同時提醒民眾掃墓應特別注意用火。消防局將加強公墓巡邏、駐點警戒及現場提供小水袋，供掃墓民眾撲滅餘燼，以防火災發生。

消防局人員表示，公墓發生火災時，常因地形崎嶇，交通不便，有時又因鄰近山林、果園而擴大延燒，造成搶救不便，消防人員需延伸大量水帶進入滅火，耗時又耗力。

今年台南水情欠佳，已減量供水，消防局將利用無人機搭載紅外線熱顯像儀，觀察火流延燒方向及快速研判起火點，背負式水袋及改良型打火把可快速撲滅火勢，提升救災效能，也能減少水資源的使用。

台南市消防局長李明峯說，清明祭祖焚燒紙錢，常因未留意殘火而引發火災，民眾掃墓應牢記「不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不燃放爆竹」，及「記得撲滅餘燼、記得隨手將垃圾帶走」。

水利署南區水資源局今天最新水情資訊顯示，全台最大水庫的曾文水庫，有效蓄水量7796萬公噸，蓄水率15.3%；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，有效蓄水量3255萬公噸，蓄水率41.42%；供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量3992萬公噸，蓄水率43.88%。

南化水庫 火災 水資源

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