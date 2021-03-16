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漫步台南新化「萊茵河」 2株九重葛爆花成網紅打卡熱點

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市新化區南圳綠堤兩株九重葛爆花，吸引民眾前來拍照打卡。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區南圳綠堤兩株九重葛爆花，吸引民眾前來拍照打卡。記者吳淑玲／攝影

台南市新化區體育公園旁的南圳綠堤，被稱為「新化萊茵河」，是居民平日休閒散步的好去處，堤防道路上2株九重葛因乾旱缺雨，盛開如兩頂大花冠，成了網路打卡熱點，區長吳金喜說，有全家人遠道從屏東來拍照，還有人在九重葛下拍了一個多小時，目前市府都發局計畫爭取7千萬元，希望將南圳綠堤全線進行環境改善，提供更舒適的休閒空間。

新化體育公園旁的南圳綠堤美如萊茵河，兩株近20年樹齡的九重葛，7年前盛開如豔紫色的大花冠，吸引不少攝影愛好者拍照、打卡而暴紅，可惜一度因修剪後，花況不如前，經過多年生長，加上今年長期乾旱不雨，九重葛爆發比美7年前盛況，加上網路打卡的宣傳，吸引更多人前來拍照。

南圳綠堤是貫穿新化市區的嘉南大圳南幹支線，原八字溝改造成Ｕ型溝，增加堤岸空間設置涼亭及綠美化，新化區長吳金喜說明，有鑑於新化南圳綠堤暨體育公園的相關硬體設施老化，109年起公所陸續爭取經費投入整修，已完成15盞景觀燈更新，以維民眾夜間使用安全。

另花台因樹木竄根龜裂，都發局將爭取城鎮核心整理環境改善計畫，同時市府也編列1600萬元將體育公園籃球場改建為風雨球場，希望提供遮蔭避雨功能，因應不同天候狀況，延長民眾使用及提高設施使用率，成為區民運動散步的首選。

吳金喜說，另外，新化入選交通部觀光局經典小鎮500萬元經費，將在體育公園興設兩座兩性友善觀光廁所，建制完善硬體設施。

新化南圳綠堤公園位在新化老街武德殿、大目降文化園區以南100公尺處，堤岸上有涼亭及綠美化，有新化萊茵河之稱的，最近雖因停灌沒水，但綠堤旁的九重葛盛開，在小葉欖仁等綠蔭襯托下，更增添美麗浪漫的色彩。

台南市新化區南圳綠堤是平日居民散步休閒的好去處。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區南圳綠堤是平日居民散步休閒的好去處。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區南圳綠堤兩株九重葛爆花，吸引民眾前來拍照打卡。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區南圳綠堤兩株九重葛爆花，吸引民眾前來拍照打卡。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區南圳綠堤兩株九重葛爆花，吸引民眾前來拍照打卡。記者吳淑玲／攝影
台南市新化區南圳綠堤兩株九重葛爆花，吸引民眾前來拍照打卡。記者吳淑玲／攝影

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