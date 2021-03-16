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上工麥喝阿比！永康警助抽查工地高架作業酒測
近來工安事件頻傳，不少建築工地工人習慣工作喝含酒精提神飲料，台南市永康警分局配合市府勞工局，至轄區實施工地高架作業酒測抽查及宣導措施，也宣導勞工朋友不可酒駕。
市府勞工局職安健康處，這次至工地抽查這個月密集展開，至工程營建工地，實施酒測措施，依據職安法及高架作業勞工保護措施標準規定，高架作業勞工一旦被測出有酒精反應，酒醉或有酒醉之虞者，最重可罰雇主3至30萬元罰款，欣慰的是，本次檢測沒人有酒精反應。
永康分局也提醒勞工朋友酒駕危險，分局長呂世明表示，勞工朋友工作時喝酒，對身體健康危害甚大，且工作結束，如何安全返家，更是值得勞工朋友重視，營造業工作辛苦，更應該好好保養身體健康。
警方說，為杜絕民眾有僥倖酒駕惡習，除繼續加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等交通安全宣導工作，也落實市長黃偉哲「支持警察嚴正執法」防制酒駕肇事的決心。
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