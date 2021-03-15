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連2年音樂全國賽證明 嘉義考區免試入學皆採計列優
教育部停辦109學年度「全國學生表演藝術類競賽」團體賽仍頒發決賽參賽資格證明書，但各地方是否納進高中升學採計有不同做法；嘉義市政府指出，嘉義地區將108、109學年度決賽參賽證明，都納為110、111及112學年度免試入學多元學習表現，視同「優等」採計。
嘉義市長黃敏惠指出，尊重教育部在防疫優先前提下停辦團體賽決賽，但為肯定師生投入的努力及付出，也應給予適當的鼓勵機制。
市府教育處長林立生說，今主動召開嘉義區入學推動工作小組會議，由於108、109學年度的全國學生表演藝術類競賽決賽都停辦，為維護學生權益，只要持有教育部核發參賽證明的學生，都會一併納入採計，且適用於110、111及112學年度參加嘉義區的高中免試入學。
教育處指出，嘉義區110學年度高中免試入學各項超額比序積分結算日採計至今年4月30日止，免試入學委員會於5月25日公告審查結果，欲參加本區免試入學分發的學生，於6月28、29日報名，相關資訊可參https://cyc.entry.edu.tw。
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