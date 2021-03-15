放寬為距離聚落500公尺 南市畜牧自治條例周五拚三讀

台南市新設置畜牧設施管理自治條例，今下午市議會進行法規委員會議案審查，歷經3小時餘討論，達成畜牧場申請離聚落距離，較原先1公里縮減為500公尺，18日將提供審定版本，市議會進行黨團協商，19日進行二、三讀。

李宗翰去年11月開公聽會，提出新設畜牧場自治條例草案，禽畜場、禽畜糞尿資源化設施與住宅、商店、廠房、機關周界，距離至少在1公里以上。對於這次審查作結果，李宗翰表達遺憾，市府說，這是兼具環保與產業發展結果。

市議會臨時會法規委員會今下午在新營民治議會中心進行審查，除委員會李宗翰、邱莉莉、穎艾達利、陳昆和、李啟維等人，出身大新營的市議員蔡育輝、沈家鳳也出席表示意見。

會中在禽畜場距離多次交鋒，歷經3小時後，最後市府提出的版本，由原先1公里縮減為500公尺，得到多數採納。至於禽畜場申請條件、設備規格，以及穩定產銷得暫停受理新設場申請等項目取得共識，同時增加退場機制，希望市府繼續推動畜牧專區。