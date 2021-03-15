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質疑風機離村莊太近 抗議民眾推擠圍籬險失控

中央社 / 雲林縣15日電

達德能源集團承攬雲林沿海地區風力發電工程，台西鄉五港村反風車自救會質疑風機距離村莊太近，今天到工地拉白布條抗議，甚至企圖推倒圍籬，達德能源集團代表出面接下陳情書，才化解衝突。

達德能源集團雲林辦公室執行長潘正綱上週遭村民抓傷，正考慮提傷害告訴，台西鄉五港村反風車自救會數十名民眾今天在安西府廟口集合，抗議隊伍拉著白布條步行到工地。

抗議民眾沿路高喊抗議、停工，手上拉著白布條「抗議！反對陸地風車設置」、「要求害人風機全面停工」、「反對風車設置在五港村咱的厝邊」。抗爭過程中有些人情緒激動企圖推倒工地圍籬，遭現場維護秩序的警察帶離。

五港村反風車自救會祕書凌晨訓等人接受媒體訪問時表示，風機距離村莊民宅不到300公尺，要求地政人員重新丈量，且風機周邊全是養殖魚塭，擔心機組電磁波、噪音影響環境及健康。

五港村反風車自救會要求工程立即停工，風機移遷到距離村莊1500公尺以上，否則不排除長期抗爭。

潘正綱出面說明立場但不被接受，為避免爆發衝突，遂配合訴求，再次停工。

潘正綱強調，五港村的風機依法取得工作許可，風機距離是依照政府規定辦理，對於抗議村民的意見會轉達給政府瞭解，訂定全國一致的標準。

至於地方抗爭不斷，潘正綱說，公司不會也不能屈服於暴力恐嚇之下，工程已被迫停工4次，希望自救會能夠理性溝通，共創雙贏。

自救會 警察 恐嚇

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