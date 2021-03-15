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台南運河疑氣溫變化大 浮出魚屍200公斤

中央社 / 台南15日電

台南運河永華橋發現死魚，環保局派員進行清除魚屍達200公斤。初步研判應為氣溫變化大，運河水體翻騰效應至底泥擾動，使得水質劣化，且懸浮固體濃度升高，導致魚隻窒息死亡。

為避免造成二次污染，環保局進行撈除，到中午已完成清除運河盲段近200公斤魚屍，下午將完成永華橋至利樂橋間死魚清除作業。此外，也採樣進一步化驗水質，以釐清死魚發生原因。

針對運河發生死魚情形，環保局水域及毒物管理科表示，現場發現死亡魚種主要為土黃魚及少數烏魚等。經初步檢視死魚情形，體型約手掌大小、嘴部張開，現場量測水中溶氧偏低，研判應為氣溫變化大，運河水體翻騰效應至底泥擾動，使得水質劣化，且懸浮固體濃度升高，導致魚隻窒息死亡。

環保局在接獲通報後即派員抵達現場採集水樣送驗，現場水質酸鹼度pH7.15、溫度攝氏25.0度、溶氧1.26mg/L，溶氧低於魚體存活下限值（2.0mg/L）。

外界關切這次運河死魚發生條件，與往年受春雨影響不同，是否為水質污染造成，環保局也說明，研判應為近日氣溫變化較大，造成運河水體翻騰；現場水面出現的黑色塊狀物並非油污造成，而是底泥因翻攪上浮，由於底泥中有機物質分解耗氧，以及懸浮固體濃度上升，造成水中溶氧驟降、魚鰓堵塞等因素，應為導致魚群死亡原因。

環保局表示，除監測這處區域水質變化情形，也加強附近是否有違法污染案件，民眾若發現任何水質污染事件，可打免付費專線0800-066666檢舉，將立即派員前往查處。

水質

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