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嘉縣農會選舉落幕多名總幹事連任 唯一番路續聘代理
嘉義縣16個鄉鎮市農會及竹崎地區農會（合併大埔鄉農會），上午最後4個鄉農會：民雄、番路、中埔及六腳鄉農會，召開理監事會產生理事長、常務監事及總幹事三巨頭後，全部落幕，16位總幹事全部連任，唯一番路農會，由代理總幹事盧淑惠繼續代理，此舉創嘉縣農會選舉史紀錄。
16位連任總幹事名單如下：大林鎮簡維彥、朴子市田志強、布袋鎮林瑞蓬、水上鄉林滄賢、太保市黃麗貞、民雄鄉涂文生、新港鄉林雅欣、溪口鄉劉純婷、梅山鄉黃世裕、竹崎地區林孟怡、中埔鄉李碧雲、六腳鄉陳宥樺、東石鄉張淑芬、鹿草鄉陳健平、義竹鄉翁永寧、阿里山鄉劉家顯。
農會選舉綠營大獲全勝，唯一藍營執政義竹農會，翁永寧是立委翁重鈞胞弟，無人挑戰；民雄農會藍綠共治；議長張明達故鄉番路鄉農會總幹事遴選，縣府3次公告都無人登記，地方綠營及農會內部共識，由代理總幹事盧淑惠繼續代理，上午理事會決議續聘盧代理總幹事，縣府仍將依法再辦理第4次總幹事候聘登記公告。
嘉義縣農會選舉的壓軸，縣農會會員代表選舉產生， 23日選舉理監事，31日選舉產生縣農會理事長、常務監事，聘任總幹事等三巨頭，現任總幹事黃貞瑜可望獲聘連任。
另，嘉義區漁會選舉，20日選舉小組長及會員代表，30日舉行會員代表大會，選理監事及全國漁會代表，4月8日開理監事會，選理事長、常務監事，聘總幹事，總幹事只有東石鄉長林佳瑩換跑道登記。
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