台南勞工局「客製化」義剪 依當事人喜好修剪髮型

台南市政府勞工局今與10個全市美容理髮相關職業工會在衛福部台南教養院辦理「義剪2.0」活動，與會18名義剪志工依當事人喜好修剪髮型，提供「客製化」服務。

大台南市理燙髮美容業職業工會理事長蕭竹欽表示，感謝志工在疫情期間，仍願意出勤義剪服務。勞工局王鑫基說，台南教養院內住民約400人，受服務者中多數是身障者和中高齡長者，剪髮過程中有時需要社工及工作人員協助安撫或固定姿勢。雖然剪髮時間拉長，但志工依舊不減服務熱忱。

王鑫基指出，早年情義剪服務大都是由社工師、教保員或者機構老師等，來為弱勢朋友統一決定理髮樣式與長度，為更體貼和尊重受服務者對於髮型的自主，勞工局自去年起啟動「義剪2.0」服務模式，義剪志工依照受服務者喜好修剪髮型，不僅突破傳統義剪服務，更能讓受協助者感到更溫馨客製化溫暖。

勞工局說，大台南市理燙髮美容業職業工會，自105年開始定點定時為台南教養院院生義剪，前年起開始也固定為新營伊甸基金會葡萄藤小作所院生義剪，累計至去年底已服務14場次，投入志工計263人次，服務約3216人。