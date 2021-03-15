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台南推觀光公車小旅行 黃偉哲：省時省力玩

中央社 / 台南15日電

台南市政府推出6場次觀光公車主題小旅行，首團「上山當個博士博」今天開賣，4月3日出發，親子2人一日遊報名費千元有找，台南市長黃偉哲表示，希望讓遊客省時省力輕鬆玩。

台南市政府觀光旅遊局上午舉辦記者會公布6場次觀光公車主題小旅行，分別為「上山當個博士博」、「海陸雙拼」、「BUS情人98」、「啡常青春」、「微醺巴士」及「台南美食大腹翁」，以專車帶遊客到熱門觀光景點遊玩。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，此次推出一日遊或二日遊的小團型主題小旅行，藉由示範遊程教大家如何善用台灣好行觀光公車規劃遊程，不但可以節省出遊費用，也不用擔心停車問題，部分費用將由台南市政府補助，名額有限，額滿為止。

郭貞慧表示，首團「上山當個博士博」今天開賣，報名費（6歲以上民眾）每人699元，兒童（0-5歲）每人399元，預計4月3日自善化火車站出發，遊程包含南瀛天文園區及左鎮化石園區導覽、DIY手作及互動遊戲，並安排至山上區品嘗在地老字號美味佳餚。

黃偉哲表示，台南市有很多熱門景點每到假日湧入大量遊客，如果大家自己開車，除了停車不方便之外，也會有交通壅塞的困擾，搭公車可以從早玩到晚，不用浪費時間開車、找車位，這是最經濟實惠，而且省時省力的玩法。

他說，台南現在除了山博線、88線、99線等3條市府的觀光公車路線之外，還有西拉雅風景區管理處的33線與雲嘉南風景區管理處的61線，這些公車都可服務要到台南各大景點旅遊的民眾。

公車 車主 黃偉哲

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