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大林鎮清潔隊員全新亮麗橘色工作服亮相 提升安全防護
嘉義縣大林鎮長簡志偉鑑於環保清潔工作辛苦繁重，清潔隊員每天與垃圾為伍，收集清運場，工作環境高風險，運用環保局發給辦理資源回收考核業務獎勵金7萬元，為清潔隊員量身訂製，亮麗橘色長袖連身衣制服，背後設計反光條設計，提升夜間執行任務安全。
簡志偉上午與清潔隊員全都換穿新制服，慰勉清潔隊員辛勞，清潔隊員工作服橘色長袖連身衣，亮麗顏色及連身款式具可辨識性，背後印「大林鎮公所」字樣，讓人一看就知清潔隊員執勤。
清潔隊員換穿新工作服，加強團隊工作士氣，凝聚團隊向心力，隊員說，亮麗橘色連身工作服，讓團隊看起來顯得朝氣有活力，易於辨識，也讓他們夜間工作安全更有保障。
工作服前口袋設計，方便隊員將工作重要小物裝進口袋，連身設計為預防隊員衣服贅布外露，被垃圾車機械捲入或卡到危險，保護隊員執勤時安全，提升工作效率，背後反光條設計，加強保護夜間執勤。
簡志偉說，清潔隊員不足，工作量不斷增加，加重工作負荷，最近有幾名隊員因公受傷或生病，人力調配吃緊，公所資源有限，只能為清潔隊員增加防護措施，清潔隊環保業務表現優良，參加全縣109度資源回收考核多項評比達標，獲環保局7萬元獎勵金，獎金全數運用採購隊員工作服。
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