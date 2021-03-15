快訊

指揮中心公布 AZ疫苗這三種人不可打

今一口氣新增5例境外移入！ 一通緝犯看守所確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林風電抗爭再起 村民推擠工地圍籬場面火爆

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西鄉五港段風電機組安裝工程再度被迫停工。記者蔡維斌／攝影
台西鄉五港段風電機組安裝工程再度被迫停工。記者蔡維斌／攝影

雲林縣施工中的內陸風電工程抗爭再起，台西鄉五港村反風車自救會今天再度率眾到風電工地，試圖衝破警方人牆要推倒圍籬進入工地，因而和警方爆發激烈推擠，最後警方強力戒護下，抗爭群眾才退到外圍，並搭起帳棚揚言長期抗爭。

施工中的台西內陸風電工程，近來接連遭受當地村民抗爭，使負責工程的達德能源公司被迫做做停停，一復工自救會馬上就到場阻撓，甚至爆發達德公司潘姓幹部被毆事件。

上周五達德與自救會召開協調會，自救會仍要求風電必須距離村落1500公尺，但達德認為法定距離是250公尺，致雙方難達協議，談判破裂不歡而散，今天上午村民獲知工程又要復工，馬上發動群眾趕到工地拉布條抗議，村民情緒激動要求停工，叫罵不斷。

警方為避免發生意外，即在工地門口圍籬以人牆戒護，不料群眾情緒高張，有人試圖衝破警方防線並合力要推倒搖圍籬，場面失控一度火爆，警方以優勢警力將群眾驅離門口，並要大家冷靜，才化解衝突。

自救會長林阿美、秘書凌晨訓等人表示，該風機距離該村最大餐廳僅220公尺，距離台西信仰中心的五條港安西府也僅285公尺，鄰近盡是魚塭，對當地健康和安全影響甚鉅，且也未取得多數村民同意，他們要求該風機另覓他地裝設，起碼要距離村子1500公尺，以保村落安全，工程單位若執意施工，他們將抗爭到底。

德達雲林辦公室執行長潘正綱表示，村民訴求公司能理解，但有些涉及法律事項且是政府的規定，公司也要遵守。其他縣市已完工的風機也都依照此規定興建、運轉，並沒有什麼重大影響，公司會將村民意見轉達給政府，讓政府訂定全國一致的標準。

對於最近傳出達德要撤銷3座風機籌設申請，潘正綱也說明，事實上並沒有該興建計畫，最近有太多不實訊息以訛傳訛，造成民眾誤解。達德會逐一釐清並查明散布謠言背後的目地，希望村民要理性判斷，掌握正確資訊，以免造成更多無謂紛爭。

由於自救會退出工地外圍並揚言持續抗爭，潘正綱也表示，風電為國家政策，該工程已被迫4度停工，希望自救會能夠理性溝通，共創雙贏。

台西反風車自救會帶白布條到風電工地抗議。記者蔡維斌／攝影
台西反風車自救會帶白布條到風電工地抗議。記者蔡維斌／攝影
雲林台西風電工地爆發激烈的推擠衝突，抗爭群眾試圖突破警方防線搶行進入工地，被警方強壓下來。記者蔡維斌／攝影
雲林台西風電工地爆發激烈的推擠衝突，抗爭群眾試圖突破警方防線搶行進入工地，被警方強壓下來。記者蔡維斌／攝影
自救會在工地外搭帳棚揚言長期抗爭。記者蔡維斌／攝影
自救會在工地外搭帳棚揚言長期抗爭。記者蔡維斌／攝影
自救會在工地外搭帳棚揚言長期抗爭。記者蔡維斌／攝影
自救會在工地外搭帳棚揚言長期抗爭。記者蔡維斌／攝影
雲林台西風電工地爆發激烈的推擠衝突，抗爭群眾試圖突破警方防線搶行進入工地，被警方強壓下來。記者蔡維斌／攝影
雲林台西風電工地爆發激烈的推擠衝突，抗爭群眾試圖突破警方防線搶行進入工地，被警方強壓下來。記者蔡維斌／攝影

自救會 信仰

延伸閱讀

避免工安意外 高市公有營建工地落實上工前酒測

高雄8高風險工地 上工前酒測

雲林同鄉會活動 蔡英文介紹陳時中「很重要的一個人」

高市15日起公有營建案上工前先酒測 違者開罰

相關新聞

雲林風電抗爭再起 村民推擠工地圍籬場面火爆

雲林縣施工中的內陸風電工程抗爭再起，台西鄉五港村反風車自救會今天再度率眾到風電工地，試圖衝破警方人牆要推倒圍籬進入工地，...

疫情緩阿里山花季首周末遊客破萬 下山車陣龜速接龍

嘉義縣阿里山櫻花季登場，前2天碰上第1個周休二日，疫情趨緩，國境未開放，民眾無法出國旅遊，阿里山國家森林遊樂區賞花人潮車...

大林鎮清潔隊員全新亮麗橘色工作服亮相 提升安全防護

嘉義縣大林鎮長簡志偉鑑於環保清潔工作辛苦繁重，清潔隊員每天與垃圾為伍，收集清運場，工作環境高風險，運用環保局發給辦理資源...

王尤沈先祖千年遺訓 無患子生技老董尋根出書贈宗親

王姓宗親在台南數百年來有其他地方少見的祭典傳統，每年依照居住地區分為16個「宗柱」，隨王、尤、沈三姓氏先民自大陸來台的三...

南市府經發局科長顏惠結出新書 一推出就登排行榜

是科長也是作家；台南市經濟發展局產業發展科長顏惠結，將多年來輔導觀光工廠經驗，歷經1年近日出版「企業轉型」新書，推出就登...

開基武廟捐2輛 台南復巴增到146輛

台南中西區的開基武廟昨天捐贈兩輛復康巴士，市政府將替換舊車，全市現總計146輛，由於復康巴士搭乘費僅計程車3分之1，民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。