雲林風電抗爭再起 村民推擠工地圍籬場面火爆

雲林縣施工中的內陸風電工程抗爭再起，台西鄉五港村反風車自救會今天再度率眾到風電工地，試圖衝破警方人牆要推倒圍籬進入工地，因而和警方爆發激烈推擠，最後警方強力戒護下，抗爭群眾才退到外圍，並搭起帳棚揚言長期抗爭。

施工中的台西內陸風電工程，近來接連遭受當地村民抗爭，使負責工程的達德能源公司被迫做做停停，一復工自救會馬上就到場阻撓，甚至爆發達德公司潘姓幹部被毆事件。

上周五達德與自救會召開協調會，自救會仍要求風電必須距離村落1500公尺，但達德認為法定距離是250公尺，致雙方難達協議，談判破裂不歡而散，今天上午村民獲知工程又要復工，馬上發動群眾趕到工地拉布條抗議，村民情緒激動要求停工，叫罵不斷。

警方為避免發生意外，即在工地門口圍籬以人牆戒護，不料群眾情緒高張，有人試圖衝破警方防線並合力要推倒搖圍籬，場面失控一度火爆，警方以優勢警力將群眾驅離門口，並要大家冷靜，才化解衝突。

自救會長林阿美、秘書凌晨訓等人表示，該風機距離該村最大餐廳僅220公尺，距離台西信仰中心的五條港安西府也僅285公尺，鄰近盡是魚塭，對當地健康和安全影響甚鉅，且也未取得多數村民同意，他們要求該風機另覓他地裝設，起碼要距離村子1500公尺，以保村落安全，工程單位若執意施工，他們將抗爭到底。

德達雲林辦公室執行長潘正綱表示，村民訴求公司能理解，但有些涉及法律事項且是政府的規定，公司也要遵守。其他縣市已完工的風機也都依照此規定興建、運轉，並沒有什麼重大影響，公司會將村民意見轉達給政府，讓政府訂定全國一致的標準。

對於最近傳出達德要撤銷3座風機籌設申請，潘正綱也說明，事實上並沒有該興建計畫，最近有太多不實訊息以訛傳訛，造成民眾誤解。達德會逐一釐清並查明散布謠言背後的目地，希望村民要理性判斷，掌握正確資訊，以免造成更多無謂紛爭。