護理師上傳開刀房女患者不雅照 嘉市府介入調查

嘉義市聖馬爾定醫院護理師被爆料涉將開刀房照片上傳在個人Instagram，內容有女性患者私密處照等。嘉義市衛生局今天指出，案件恐涉及醫療法及護理人員法，會介入調查。

聖馬爾定醫院表示，今年2月中旬，有民眾向蘋果新聞網爆料，指院內5名護理師（1男、4女）在開刀房內拍照後，上傳到個人Instagram（IG）上，內容包括謝姓男護理師貼出躺在手術台上女病患露出私密處的照片。

另外，還有護理師將使用過的染血紗布一格一格放在紗布計數盒比喻為章魚燒，以及血濺開刀房地板的照片等。

聖馬爾定醫院護理部主任暨院長特助林慈恩今天指出，5人中的張姓女護理師已離職多年，所貼照片不是醫院場景。

另檢視韓姓、楊姓及游姓等護理師上傳照片，發現主要為開刀房工作照，雖然沒有涉及隱私，但畢竟是工作場所，並不合適。

林慈恩表示，謝姓男護理師所貼的不雅照片，院方認為極為不妥，已涉及職業倫理，將進行懲處；至於將染血紗布比喻章魚燒部分，醫護人員為防範紗布留在患者體內，因此，手術後均須如數一格一格放好，為開刀房內必要程序。

林慈恩說，院方會針對這起事件內部深切檢討，避免類似事情再發生，要求開刀房內醫護人員一律不能攜帶手機。

聖馬爾定醫院今天發布聲明指出，謝姓等4名護理師還在醫院任職，任職時間約3、4年，經查檔案內照片均為工作自拍照，且皆屬個人IG上傳，非公開；謝男則宣稱上傳不適當照片已事隔2或3年，已忘記當初拍攝用意，且早已刪除。

嘉義市政府衛生局副局長廖育瑋表示，聖馬爾定醫院護理師被爆料部分，恐涉及醫療法及護理人員法，衛生局會介入調查。