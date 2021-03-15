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台南稽查搶購預售屋 黃偉哲：不歡迎惡意炒房

中央社 / 台南15日電

有媒體報導台南市一起預售屋建案擠進千人排隊，內政部與台南市政府昨天前往稽查是否涉及炒作，台南市長黃偉哲今天表示，台南近年人口並未大幅增加，不歡迎外來建商惡意炒房。

昨天有媒體報導指出，台南一起靠近高鐵站預售屋案開放預約，須備新台幣10萬元支票當訂金才能入場，仍擠進千人排隊，內政部昨天會同台南市政府、財政部南區國稅局進行聯合稽查，將朝違反公平交易法第25條等規定查處，如經確認最高可裁罰2500萬元。

黃偉哲今天上午接受媒體聯訪時表示，現在中央的政策是「打炒房」，而不是「打房」，台南市政府為了維護居住正義，讓都市循良性發展，配合中央做聯合稽查，其中若涉及違反公平交易法或相關法規，都會循序做稽查處理。

黃偉哲指出，近幾年來由於南科園區第三期與台積電的設廠，在沙崙智慧綠能科學城附近也有工研院、中研院、三井outlet等單位進駐，地方繁榮是可以期待的；但市府希望迎來繁榮、不希望迎來炒房，不歡迎建商用低價取得建地後，用高價一再換手的方式炒作房地產

他說，台南市這幾年人口沒有大幅度增加，市府希望房地產能維持在平穩的狀態下，不歡迎任何外來建商炒作房地產，也希望民眾能共同檢舉惡意炒房行為。

房地產 黃偉哲 內政部

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