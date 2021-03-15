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疫情緩阿里山花季首周末遊客破萬 下山車陣龜速接龍

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山國家森林遊樂區小笠原保育鳥帝雉，出來覓食。圖／蘇家弘提供
阿里山國家森林遊樂區小笠原保育鳥帝雉，出來覓食。圖／蘇家弘提供

嘉義阿里山櫻花季登場，前2天碰上第1個周休二日，疫情趨緩，國境未開放，民眾無法出國旅遊，阿里山國家森林遊樂區賞花人潮車潮湧現，嘉義林管處統計，周休二日森林遊樂區共1萬6598人入園賞花，較去年花季第一個周休增加3684人，遊樂區鬧熱滾滾，下山車陣大排長龍，大車小車龜速接龍。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘上阿里山，用影像記錄阿里山公路車陣壯觀情形，周日下午觸口龍隱寺上方路段，下山大車小車大排長龍，龜速前進，他說，春天氣候善變，山下與山上氣候差異大，尤其阿里山下午容易產生濃霧，駕駛人開車要特別小心， 注意安全。

蘇家弘說，阿里山遊樂區目前除賞櫻熱門，自然生態多樣豐富很美，條紋松鼠出來覓食櫻花，非常可愛，祝山觀日平台染井吉野櫻綻放，下周才能看到盛開；小笠原保育鳥帝雉，出來覓食，霧社櫻，山櫻，雛菊，一葉蘭，染井吉野櫻櫻王，都含苞待放中。

負責阿里山公路交通管制疏導勤務的中埔警分局說，昨前天周休二日，適碰上阿里山腳下觸口龍隱寺廟會，阿里山賞花車輛與進香車隊，車多造成車速緩慢，走走停停，整體而言，交通狀況還算順暢，只有零星碰觸小車禍，上山轎車比遊覽車多。

警方提醒，開車上山留意阿里山公路沿線CMS內容顯示交通狀況；嘉義區監理所花季期間周休二日及清明連假，每天清晨6點到上午11點，在阿里山公路台18線65.4K湖底處實施管制，禁行小汽車通行，持通行證、工作證或住宿證等及特殊情形如婚喪喜慶等除外。

阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台染井吉野櫻綻放。圖／蘇家弘提供
阿里山國家森林遊樂區祝山觀日平台染井吉野櫻綻放。圖／蘇家弘提供
阿里山遊樂區目前除賞櫻熱門，自然生態多樣豐富很美，條紋松鼠出來覓食櫻花，非常可愛。圖／蘇家弘提供
阿里山遊樂區目前除賞櫻熱門，自然生態多樣豐富很美，條紋松鼠出來覓食櫻花，非常可愛。圖／蘇家弘提供
阿里山國家森林遊樂區花季首周休假日，遊客破萬，下山車陣龜速接龍。圖／蘇家弘提供
阿里山國家森林遊樂區花季首周休假日，遊客破萬，下山車陣龜速接龍。圖／蘇家弘提供

阿里山 周休二日 嘉義

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