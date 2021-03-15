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王尤沈先祖千年遺訓 無患子生技老董尋根出書贈宗親

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
延續王氏先祖千年遺訓與先人美德，無患子生技老董王高榮出版先祖源流、尋根仿製五代閩國王氏王朝古錢幣贈宗親。記者周宗禎/攝影
延續王氏先祖千年遺訓與先人美德，無患子生技老董王高榮出版先祖源流、尋根仿製五代閩國王氏王朝古錢幣贈宗親。記者周宗禎/攝影

王姓宗親在台南數百年來有其他地方少見的祭典傳統，每年依照居住地區分為16個「宗柱」，隨王、尤、沈三姓氏先民自大陸來台的三尊老祖神像，每年輪流駐守各柱，各柱宗親擲茭決定由哪位宗親迎回祭拜，在農曆二月初十前的例假日交接給下一柱，並舉行春季祭典，凝聚宗親後裔情誼，延續先祖千年遺訓與美德，今年祭典下周日21日在安定區古寶無患子故事館舉行。

今年宗親祭典輪由安定區「油車柱」主辦，承辦的無患子老董王高榮說，王氏先祖源遠流長，為了讓年輕下一代能夠了解自己從何而來，宗族一千多年演進遷徙，他特別回大陸福建尋根，考察老祖千年古刹「開閩三王祠」、承天寺。

王高榮為了解五代「閩國」歷史，花了一年多時間理解、整理；並收集古代發行、現已罕見的五代閩國時期「永隆」、「天德」通寶錢幣，將王氏先人相關史料、祭儀集結成冊先祖「開閩三王源流」，供各柱宗族參考、圖書館收藏。

王高榮還商請轉型藝術家的和順國小退休校長王國雄，協助仿製五代閩國的「永隆通寶」古錢幣，再開模製作仿真錢幣，在自家工廠開放各界與後代參觀，因為疫情限制進口材料不足，仿製錢幣目前只能每柱提供10個。

王姓宗親在台南主要散居善化、西港、安定、安南、將軍、七股等地，依照不同地區聚落分為油車、六塊寮、中崙、本淵寮、龍山、公親、青鯤鯓、青草崙、草湖寮、土城、西港、安定、蘇厝、善化、茄拔、港口等16宗柱；去年初他到港口迎回先祖神像，設置宗祠供奉，預計21日舉辦春季祭典後，六塊寮柱宗親將請神轎來迎接三老祖神像。

延續王氏先祖千年遺訓與先人美德，無患子生技老董王高榮尋根出版先祖源流。記者周宗禎/攝影
延續王氏先祖千年遺訓與先人美德，無患子生技老董王高榮尋根出版先祖源流。記者周宗禎/攝影
延續王氏先祖千年遺訓與先人美德，無患子生技老董王高榮尋根出版先祖源流。記者周宗禎/攝影
延續王氏先祖千年遺訓與先人美德，無患子生技老董王高榮尋根出版先祖源流。記者周宗禎/攝影
延續王氏先祖千年遺訓與先人美德，無患子生技老董王高榮出版先祖源流、尋根仿製五代閩國王氏王朝古錢幣贈宗親。記者周宗禎/攝影
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延續王氏先祖千年遺訓與先人美德，無患子生技老董王高榮出版先祖源流、尋根仿製五代閩國王氏王朝古錢幣贈宗親。記者周宗禎/攝影
延續王氏先祖千年遺訓與先人美德，無患子生技老董王高榮出版先祖源流、尋根仿製五代閩國王氏王朝古錢幣贈宗親。記者周宗禎/攝影

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