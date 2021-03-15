南市府經發局科長顏惠結出新書 一推出就登排行榜

是科長也是作家；台南市經濟發展局產業發展科長顏惠結，將多年來輔導觀光工廠經驗，歷經1年近日出版「企業轉型」新書，推出就登上排行榜，本月20日將在台南舉辦簽書會，受理報名中。

顏惠結也是中正大學企業管理博士候選人，顏說，當初寫書最直接的動力，畢業條件之一就是要求必須寫一本書，看到許多企業面臨轉型需求或者渴望轉型，卻苦無對策，他希望能在專業領域上提供一些參考，因此萌念著書。

在南市府經發局擔任產發科長逾10年的顏惠結，對業務嫻熟，為人謙和。顏說，業務負責輔導觀光工廠，台南擁有全台最多觀光工廠，涵蓋食衣住行育樂，他援引觀光工廠轉型背後故事當個案，探討他們為何要轉型？面臨哪些問題？他選擇6家台南最具代表性的優良、國際亮點觀光工廠案例切入，讓讀者可以輕鬆閱讀，也可更深入了解企業轉型過程的點滴。

「企業轉型」書中花了不少時間訪談與整理，裡面有許多企業主心法，顏惠結說，除適合企業主閱讀，企管系學生也可從中了解理論與實務，此外，也對企業輔導顧問很有幫助，也對政府機規訂定產業相關政策人員相當受用。

本月20日下午2點、3點共2場，顏惠結將在台南中正路台南戎館舉辦簽書會，報名網址https://reurl.cc/qmr870