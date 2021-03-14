國家重要民俗六房媽祖搬新家 今年決定如常舉行

國內唯一沒有固定廟宇供奉並獲國家重要民俗認證的雲林縣「六房媽過爐」，今年預定從土庫鎮移駕到大埤鄉下埤頭，受疫情影響，原傳出今年過爐出巡仍一切從簡，但經六房媽祖委員會今天開會，全體委員一致通過，過爐遶境如常舉行。

沿傳300多年的六房媽祖，沒有固定廟宇供奉，每年由斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉等5股36個庄頭信眾，擲筊選出爐主頭家負責建造紅壇，將媽祖迎到該村奉祀1年，之後再選出新爐主再建新紅壇迎媽祖駐蹕。

今年（110-111年）的六房媽祖將從目前駐駕的土庫鎮，移駕到大埤鄉三結村的下埤頭，由於該村30年才輪到一次，村民十分重視，早在去年新選出的輪值爐主就動員張羅選地點建造新紅壇。